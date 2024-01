Principais vencedores dos Emmys só estão no "streaming" em Portugal. Onde podemos ver essas séries?

Onde podemos ver as séries premiadas?

Apesar de se ter tornado numa das séries mais aclamadas de sempre, "Succession" nunca foi transmitida por um canal português. Contudo, todos os episódios estão disponíveis em Portugal para quem assina a HBO Max.

De resto, a maioria dos produtos marca HBO, como "Guerra dos Tronos", "Euphoria" e "The Last of Us", ou, ainda, clássicos como "The Wire" estão disponíveis nesta plataforma.

"The Bear" foi transmitido na televisão norte-americana no canal FX, que pertence à Disney. Ou seja, em Portugal, podemos ver as duas temporadas da série de comédia na Disney+.

Outras séries nomeadas para os Emmys, como "Homicídios ao Domicílio" e "Abbot Elementary", que venceu na categoria de Melhor Atriz de Comédia também podem ser vistas neste serviço de streaming.

"Rixa" é um produto Netflix e, portanto, está disponível apenas e só na plataforma da marca.

É também nesta plataforma que está "Monstro: A história de Jeffrey Dahmer" que venceu o prémio de Melhor Atriz Secundária em uma Minissérie e, ainda, séries portuguesas como "Glória" e "Rabo de Peixe".

A Amazon Prime Video não levou para casa nenhum dos grandes prémios da noite, mas é o local onde em Portugal se pode ver séries nomeadas como "Jury Duty", "The Marvelous Mrs. Maisel" e "Daisy Jones & The Six".

A plataforma conta, ainda, com produtos populares como "The Boys" e o spin-off "Gen V", assim como as séries portuguesas "O Clube" e a nova versão de "Morangos com Açúcar".

A Apple TV+ também é uma plataforma com presença no mercado português algumas vitórias, sendo a casa de "Ted Lasso", e "Black Bird".

É também aqui que encontraremos alguns filmes que estiveram, recentemente, nos cinemas portugueses, como "Napoleão" e "Assassinos da Lua das Flores".