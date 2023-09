​Cineteatro Turim. As cortinas que “apaixonaram pessoas” voltam a abrir-se

“Muito maior do que apenas vir ver o filme”

Ao longo das semanas, após o renascer da sala de espetáculos, pretende-se que o Turim tenha uma programação muito variada, desde teatro, cinema, música e palestras. Para o responsável: “Muito do que vai acontecer no Turim será sempre uma experiência muito maior do que apenas vir ver o filme”.

De acordo com o responsável, a autarquia fez um contrato de arrendamento a dez anos com a família de Afonso Moreira, proprietária do espaço. O custo de aluguer é de cinco mil euros e as obras de intervenção têm um custo estimado de 450 mil euros. A remodelação do Cineteatro Turim teve o apoio da Câmara de Lisboa e foi inserido no programa municipal “Um Teatro em Cada Bairro”.

O presidente da Junta de Freguesia de Benfica lembra o esforço financeiro feito pela família de Afonso Moreira, proprietária do espaço, e das suas filhas, as atrizes Anabela e Margarida Moreira, em manter o cineteatro aberto, bem como o esforço feito pelo presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas.

Ricardo Marques estima que o custo anual médio de funcionamento do espaço cultural será de 350 mil euros, valor gasto em programação, manutenção, recursos humanos e contratos.

Para a inauguração são esperados dois dias de festa, com teatro infantil, as presenças de Rui Pregal da Cunha, vocalista dos Heróis do Mar, lançados no Calhariz de Benfica nos anos 80, o cantor Dino D’Santiago, a atriz Margarida Moreira, o bailarino Cifrão, além da projeção do filme “Ghostbusters”, seguido do debate com Nuno Markl.