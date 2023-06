Street Gaming em Cantanhede. Jogar no ZX Spectrum chegava a ser “angustiante”

O ZX Spectrum é “um computador com um cunho português, porque muitos foram montados na Caparica”, explica João Ramos.

Foi “o primeiro contato de muitas pessoas com a nova tecnologia” e acabou por fazer “com que muitas pessoas seguissem carreiras no mundo da informática”. Por isso mesmo, é um das estrelas no festival de Street Gaming de Cantanhede.

Entre 9 e 11 de junho, nas ruas da cidade vai ser possível recordar como era jogar neste computador, ao mesmo tempo que se experimentam outras “máquinas”.

Vai ser possível jogar nas ruas, nas mais recentes consolas, nas máquinas “de meter a moeda” dos cafés e até no ZX Spectrum, o computador “que seduziu as pessoas para o novo mundo” dos videojogos, nos anos 80.



“O principal objetivo é por todas as pessoas a jogar. Tanto vai aparecer o ZX Spectrum, como o Commodore, como o Atari ou as consolas Mega Drive. Todas essas coisas que fizeram as delícias na época", diz o responsável.

"Vamos ter, ainda, máquinas arcade originais, ou seja, as máquinas de jogos do café, onde gastávamos as moedinhas. Mas vamos ter, também, a PlayStation 5. Vamos ter, ainda, PCs com jogos atuais - como o Fortnite e muitos outros. Vamos ter torneios de FIFA 23 e de Mortal Kombat11”, resume João Diogo Ramos.