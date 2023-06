Uma Kima em cima da mesa, Rabo de Peixe na Netflix. Que Açores nos mostra a série?

Desconstruir o estigma

Eduardo é a face visível de um trabalho de bastidores de que Francisco Afonso Lopes também tem "culpa". Enquanto "staff writer" ficou com a posição de "pessoa que ensina a dizer palavrões em micaelense", diz a brincar. A tarefa passava por dar vida a uma história ficcional sem atirar mais "gasolina para a fogueira" do estigma regional.

A equipa, garante, compreendeu a tarefa desde o início, ainda em plena pandemia. O objetivo passou sempre por respeitar quem "levou a vida toda" a ouvir falar da vila só pela "'cocaína do italiano', a pobreza extrema, a marginalização da freguesia em relação ao mundo".

"O estigma existe e ninguém negou que o estigma existe. Mas a equipa sabia que o nosso guião tentava desconstruir o estigma de Rabo de Peixe" desde o primeiro episódio, diz (mas não vamos fazer spoilers).

Com a história "da cocaína a chegar" à vila "bem presente no imaginário", tentou ser fiel ao que se sente na ilha, mas admite as suas limitações.

"A minha visão de Rabo de Peixe é, obviamente, uma visão influenciada de um rapaz que viveu e cresceu em Ponta Delgada, mas não exclui que não tivesse bem presente toda a história real", reitera. "Eu sou aquilo que um rapexim chamaria de menino da cidade de Ponta Delgada. Não vou dizer que tudo o que contribuí para a série vem dos meus dias a amanhar redes", admite.

Ajudou os guionistas a criar a trama e a dar um toque açoriano a uma narrativa que se queria globalizante. "Mais do que contar a história específica de Rabo de Peixe, tentamos contar a história açoriana. Queríamos que fosse uma coisa geograficamente mais alargada. Rabo de Peixe é o epicentro onde a história real aconteceu", explica. Nesse sentido, fala-se dos pescadores, "do estigma negativo que a freguesia tem como uma das zonas mais pobres da Europa", mas também de fenómenos que são universais para todos os habitantes da ilha.

"Acho que qualquer pessoa de São Miguel, em alguma altura da sua vida, nem que seja por influência dos seus titios que fugiram para a América... já lhe passou pela cabeça a ambição de ir viver para os Estados Unidos. É daqueles pontos universais que qualquer pessoa da ilha tem em comum com uma pessoa de Rabo de Peixe."

Com a comparação viria a "desconstrução do estigma", esperavam. Mas os bons intuitos falharam inicialmente... Um esboço de um primeiro guião, com coisas "que podiam ser consideradas estigmatizantes" foi parar à mão da população local. "Eu e o Augusto Fraga estavamos proibidos de meter os pés em São Miguel", diz Francisco. "Eram 250 comentários de pessoas a chamarem-nos o anticristo, basicamente". Tudo mudou com a divulgação das primeiras imagens.

"Quando saiu o primeiro trailer as pessoas perceberam. No primeiro trailer aparece aquela fala do narrador: 'baseado em factos reais...muito vagamente'. Aí, as pessoas perceberam que isto tem tanto de real como a Guerra das Estrelas ou o Game of Thrones. Nada disto é real e não é suposto ser visto como real."

As "pinceladas de cultura pop açoriana" ajudaram a fazer o resto.

"Aparece uma procissão, aparece uma camisa do Santa Clara... E o pessoal dos Açores deve ter dito: deve ter havido o mínimo de preocupação. Não foi o Chatgpt que criou esses guiões e meteu lá Açores e pronto. Há aqui uma preocupação em manter um espírito açoriano na série", diz.

Dica para conseguir a aprovação local? Convencer o Sandro G.

Mas nem só de Kimas e camisas do Santa Clara se faz uma mudança tão drástica de apoio. A "culpa" também pode ser atribuída a Romeu Bairos, que deu vida a Sandro G na série. O músico, que sofre de "açorianite aguda", tornou-se ator um pouco por acaso, depois de servir de "intermediário" entre o criador e realizador Augusto Fraga e o famoso rapper, um dos nomes mais icónicos da ilha.

"O Augusto, quando começou a escrever o guião, queria falar com o Sandro. Tentaram contactar o Sandro mas ele não queria falar com eles. Achava que era treta", explica. Foi aí que Romeu entrou. "Sou amigo dele. Falei com o Sandro e percebeu que era mesmo verdade, que era uma coisa grande".

Meses depois, numa festa onde estava o realizador, tocou uma música do amigo, "numa de paródia". Não demorou muito até ser chamado para encarnar Sandro G mais a sério, com "selo de aprovação" do próprio.

"Estava receoso, porque não sabia o que ele ia achar. Mas ele disse-me: 'Tu fizeste muito parecido comigo'. Tive a indicação de que o trabalho foi bem entregue", diz, vaidoso. E não é para menos: foi o seu primeiro papel a sério. Antes disse, tinha sido "a árvore de Natal na festa da escola, no terceiro ano", brinca.