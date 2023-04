Numa semana, 'Super Mario Bros.' é a adaptação de um videojogo mais bem-sucedida de sempre

"Super Mario Bros. - O Filme" só precisou de uma semana para ser a adaptação de um videojogo para o grande ecrã mais bem-sucedida de sempre na bilheteira.

A animação que adapta o universo mais popular da Nintendo fez já mais de 500 milhões de dólares, a nível global (à volta de 450 milhões de euros) e é, neste momento, o número um do ranking de 2023.

O sucesso do filme nunca esteve em causa para os principais analistas, que previam uma estreia sólida, mas mesmo essas expetativas foram superadas pela euforia dos fãs, tanto miúdos, como graúdos.

A verdade é que a Nintendo e o próprio "Super Mario" são das marcas mais reconhecíveis no mundo. A Nintendo Switch - a consola mais recente da empresa nipónica - é a terceira mais vendida de sempre. Só fica atrás da Nintendo DS e da Playstation 2. Como é de esperar, Mario e companhia são as figuras centrais dos jogos mais vendidos desta plataforma.

Até há bem pouco tempo, adaptações cinematográficas de videojogos não tinham uma boa reputação, quer crítica, quer comercial. Nos últimos anos, a tendência inverteu-se.

Filmes como "Detective Pikachu" e "Sonic" - curiosamente, também duas propriedades intelectuais japonesas - conseguiram convencer os espectadores, mesmo que tenham deixado os críticos desconfiados (de resto, também tem sido o caso com "Super Mario Bros.").

Já este ano, a adaptação para série de "The Last of Us", na HBO, recebeu grande aclamação e será eleita uma das séries que marcaram 2023.

A Nintendo, contudo, tinha outra maldição para derrotar. Em 1993, foi feito uma adaptação com atores reais, em vez de animação, que foi pouco fiel aos videojogos nipónicos e um desastre comercial. A experiência correu tão mal que foram precisos 30 anos de distância para a empresa japonesa se aventurar de novo em Hollywood, num proceSso que, segundo relatos dos meios especializados, foi acompanhado ao pormenor e gerido com precisão cirurgica para evitar um novo falhanço.

E os resultados, com apenas uma semana nas salas de Cinema, são inegáveis. O sucesso de "Super Mario Bros." na bilheteira abre porta à possibilidade de uma sequela direta, fala-se que já se prepara um spin-off sobre a personagem Donkey Kong - que tem um papel secundário neste filme - e podem haver outras criações da Nintendo em linha para uma adaptação cinematográfica, como "Metroid" ou "The Legend of Zelda".

O filme também está a fazer sucesso na música. O single "Peaches", interpretado por Jack Black com a voz do vilão "Bowser", já leva milhões de visualizações no Youtube em menos de uma semana e há mesmo quem fale numa nomeação para o Óscar de Melhor Canção Original.