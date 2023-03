RAP sobre Joana Marques: "Há 20 anos uma menina doce de 1,50m não incomodava ninguém. Hoje é vista como o anticristo"

O Miguel Góis disse que não havia o risco de fazerem humor mais político e de se tornarem panfletários no vosso programa, seguindo o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos ou do Brasil com o Trump e o Bolsonaro, em que programas se tornaram mais políticos com a ascensão desses líderes. Também não tens esse medo?

Não, não. Quando se fala em sátira política, há pessoas que estão mais interessadas em política. Nós estamos verdadeiramente interessados em sátira. É isso que nos interessa. As pessoas que estão interessadas em política estão preocupadas com o efeito que o que foi dito pode ter. Nós estamo-nos borrifando para isso. Fazemos o que achamos que tem graça.

Não há ninguém no espectro político português que ainda não tenhamos falado. Neste momento, por exemplo, o governo é de centro esquerda, quer dizer do PS, e por isso a maior parte do programa é sobre o PS, sobre este Governo. Quando o Governo mudar, será sobre esse.

Existe algum formato que gostassem de explorar?

Nunca estivemos confortáveis na vida. Fazemos este programa há uns três ou quatro anos, e não sabemos fazê-lo. Continuamos a sofrer ao domingo como condenados quando estamos a fazer aquilo. Continuamos a achar o desafio de fazer meia hora semanal sobre temas que, muitas vezes, são chatos, muito sedutor e nada confortável.