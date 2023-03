Centenas de pessoas em Campo Maior para o último adeus a Rui Nabeiro

Centenas de pessoas reuniram-se em Campo Maior para o adeus a Rui Nabeiro. As cerimónias fúnebres do fundados da empresa Delta, que morreu no sábado, aos 91 anos, começaram na segunda-feira e prosseguem esta terça-feira.

A missa teve início às 12h00 desta terça-feira e durante a manhã foram chegando familiares e amigos de Rui Nabeiro, mas também altas figuras do Estado, como Marcelo Rebelo de Sousa, Augusto Santos Silva e António Costa.

O cortejo fúnebre do histórico empresário partiu, na segunda-feira, pelas 9h50, da empresa Novadelta, onde mais de 400 trabalhadores do grupo Delta prestaram homenagem ao fundador.