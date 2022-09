O "ato de amor" do fotojornalista James Nachtwey face aos "crimes de guerra" russos

Do lote de dez fotografias a preto e branco presentes na exposição do Prémio Estação Imagem 2022, em Coimbra, as captadas em Bucha – onde morreram 400 civis, alegadamente assassinados pelo exército russo em retirada - serão, precisamente, as que mais impacto terão sobre o horror da guerra em território ucraniano.

Uma delas mostra uma mulher, ajoelhada, junto ao corpo do marido, morto com um tiro na cabeça, a exemplo de um irmão e de um vizinho. Outra, um saco para cadáveres, ligeiramente aberto, de onde sobressai parte de uma face e um olho aberto e baço de mais uma das vítimas mortais do conflito.

No lote de imagens escolhido pelo fotojornalista, para além de outras dezenas de prémios e galardões – também há lugar à compaixão, como uma em que um voluntário ucraniano, de arma a tiracolo e olhar perdido no horizonte, ampara e abraça um idoso, após o ter ajudado a atravessar um rio.