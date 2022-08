"Uma imensa paixão" pela poesia. Ana Luísa Amaral (1956-2022)

Recusava "a ideia um bocadinho neorrealista, na chamada poesia comprometida, de que a poesia tem de ter uma mensagem, de passar uma mensagem da desigualdade, da luta de classes", e contrapunha: "Nós, enquanto seres humanos e cidadãos e cidadãs, sendo comprometidos com o mundo, é natural que essas preocupações de alguma maneira transpirem para aquilo que nós fazemos, que nós escrevemos".

Assim fez. Está nos gestos diários da cozinha, no quotidiano que a inspira, na história que perspetiva, no modo como cada verso seu é também "um verdadeiro manual de como sensualmente se constrói um poema lírico para a nossa contemporaneidade -- o velho e o novo, o privado e o público, o clássico e o doméstico, o sublime e o banal -- recíproca e maciamente apurados em "refogado (...) doce e manso"", recorda Maria Irene Ramalho.

"No "Mundo" cabe tudo", disse Ana Luísa Amaral à Lusa, quando da edição do seu derradeiro livro. "É uma tentativa, nunca resolvida -- porque, se não, deixaria de escrever --, das minhas interrogações". Nas suas páginas, "tanto pode caber uma formiga, quanto uma centopeia, a crueldade do mundo, as desigualdades".

Em "As cores da Servidão" trata "da segregação, discriminação, colonização, quer relativamente às mulheres, quer relativamente aos pobres, quer relativamente ao outro", afirmou, sem esquecer "a questão de género, as mulheres no doméstico e os homens na guerra, depois a questão das sexualidades (...), no fundo, sexualidades não normativas".

"Estou a pensar em [William] Blake, quando diz "to see a world in a grain of sand" ["ver o mundo num grão de areia"], porque, se pusermos um grão de areia num microscópio, tem um mundo lá dentro. (...) É o quotidiano, as coisas pequeníssimas do quotidiano, mas também é o buraco negro", disse Ana Luísa Amaral sobre a sua própria poesia.

No primeiro poema, "Terra de Ninguém", requer "espaço ou uma receita qualquer", "um espaço a sério", porque não lhe chega "o conquistado à custa de silêncios".

No derradeiro poema, do último livro, "Mundos Depois", encontra-se perante a lápide de uma sepultura, na Nova Inglaterra -- a Nova Inglaterra de Emily Dickinson e a sepultura de um casal de há mais de 200 anos --, onde um verso de Thomas Gray os une ("até que o tempo remova, com a vida, toda a dor"). "O que será, será", "whatever will be, will be", escreve Ana Luísa Amaral, atribuindo o sussurro à mulher, deitada "em preguiça feliz, pelo calor de um corpo amado.".

Quando lhe foi atribuído o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, em maio do ano passado, Ana Luísa Amaral "estava a passear a [sua] cadela, Emily Dickinson, no jardim quando [lhe] telefonaram de Espanha com a notícia", como contou à Lusa. .

Foi "uma felicidade sem nome", um reconhecimento de um trabalho que é "prazer, angústia e necessidade".

Do seu último livro, disse à Lusa ser "uma espécie de glorificação, sim, da vida". "Mesmo no desconcerto que é o mundo, mesmo no horror que existe no mundo, mesmo na crueldade que existe no mundo, estar vivo é, como dizia Dickinson, Poder -- com maiúscula".