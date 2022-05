Tomar. Encerramento do Convento de Cristo surpreende turistas

Diferente opinião tem o setor hoteleiro.

Em entrevista à Renascença, José Medina, diretor-geral do Hotel dos Templários conta que “eles quiseram ficar com todos os quartos que tínhamos disponíveis”, pelo que a unidade ficou com a sua capacidade esgotada.

“Eles queriam mais quartos do que podíamos fornecer”, salienta o diretor, que destaca que “para toda a cidade de Tomar e a zona centro está a haver um impacto muito grande, também a nível de restaurantes e operadores turísticos”, o que “vai continuar a acontecer quando a produção for lançada.”

Autarquia destaca impacto indireto

Muitas das pessoas, especialmente atores, atraem as atenções, o que o vice-Presidente da autarquia considera muito positivo.

Hugo Cristóvão defende que “o simples facto de ter atores de renome internacional a partilhar nas suas redes sociais que estão por Tomar, a almoçar em Tomar, a jantar, a filmar” ou que “foram visitar um sítio qualquer e gostaram muito, tiraram uma fotografia e colocaram no Instagram”, é tão ou “mais importante do que grandes campanhas de marketing ou promoção.”