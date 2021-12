"O Padre Vítor Feytor Pinto consegue abordar questões de maneira a não ferir as pessoas”

Que critérios deve usar um cristão ao votar? Há dress-code para ir à missa? O que é a eutanásia? Posso casar-me, catolicamente, na praia? Pode ser-se cristão e maçon?

Estes são alguns dos títulos dos textos que o Padre Vítor Feytor Pinto escreveu, nos últimos anos de vida, para a revista Família Cristã e que agora foram editados no livro Respostas em Família.

Na apresentação do livro, que decorreu este domingo, na paróquia do Campo Grande, em Lisboa, onde Vítor Feytor Pinto esteve durante 40 anos, o padre Hugo Gonçalves, atual pároco, destacou “a voz profética” do autor e o seu “olhar positivo sobre a realidade”.

“Mesmo em questões que expressam algumas feridas, e que têm a ver com o casamento, o sofrimento, em que uma resposta menos cuidada pode magoar alguém, o Padre Vítor consegue abordar estas questões de maneira a não ferir as pessoas, para que se sintam envolvidas num caminho”, frisou o sacerdote, sublinhando a importância de que “as pessoas se sintam amadas por Deus independentemente das circunstâncias em que estão”.

66 textos para assinalar 66 anos de sacerdócio

Os textos, escritos entre 2015 e 2021, estão agrupados em cinco temas principais: Um Olhar Cristão, Questões sobre a Fé, Vida e Sacramentos, Perspetivas Pastorais e Nossa Senhora.

"São 66 textos. A ideia era tê-los publicado no verão passado para assinalar os seus 66 anos de sacerdócio”, contou Cláudia Sebastião, da revista Família Cristã, que partilhou a apresentação da obra com o Padre Hugo Gonçalves.

A jornalista contou ainda que Feytor Pinto participou em parte da edição do livro.

“Participou na escolha do título. Foi também o próprio quem contactou o autor do prefácio, o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar.”