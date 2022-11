​PSD admite fazer mais perguntas a Costa sobre banca. PS afasta tese da "cabala", mas critica "casos e casinhos" da oposição

Para já, são 12 perguntas, mas consoante as respostas que o primeiro-ministro prometeu dar, o PSD admite avançar com mais questões a António Costa sobre a gestão da banca. O líder parlamentar social-democrata diz à Renascença que vai avaliar as respostas e mantém em aberto a instalação da comissão parlamentar de inquérito.



"Não deixaremos, para já, de lado nenhuma figura regimental da qual dispomos, seja ela qual for", garante Miranda Sarmento. Fazer perguntas a Costa pareceu ao PSD a "mais adequada", mas "no limite" o grupo parlamentar admite "fazer mais algumas questões" se entender "que das respostas do senhor primeiro-ministro suscitam dúvidas para colocar uma segunda ronda de questões".

No programa da Renascença São Bento à Sexta, Miranda Sarmento foi questionado se admite votar contra a proposta de instalação de uma comissão de inquérito por parte do Chega para mais tarde ser o próprio PSD a apresentar a sua própria proposta e na resposta deu um passo em frente ao que tem sido dito pela direção nacional.

"Admito, todos os cenários estão neste momento em aberto, porque todas as hipóteses regimentais podem ser usadas", repetindo que começou "agora por esta figura regimental, há outras que também podem ser usadas", como a instalação de um inquérito que envolva diretamente o primeiro-ministro.

Uma coisa garante Miranda Sarmento. O PSD não se deixa "condicionar pelas decisões de outros partidos”, referindo-se ao partido liderado por André Ventura. E um PSD desconfortável por causa disso muito menos. "Se por cada vez que o Chega pede uma comissão de inquérito nos sentíssemos desconfortáveis todas as semanas".

Face às perguntas do PSD ao primeiro-ministro, o líder parlamentar do PS não vai no programa São Bento à Sexta tão longe como foi nas declarações que prestou esta quinta-feira aos jornalistas no Parlamento, em que falou de uma "nova frente de combate contra o PS", deixando implícita a tese de uma cabala.