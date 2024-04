“Ninguém tira a dignidade a uma pessoa”, diz Papa às reclusas em Veneza

No meio de aplausos e algum diálogo improvisado, o Papa pediu aos jovens para não se isolarem e estabelecerem relações uns com os outros. “Vocês podem-me dizer: ‘Mas à minha volta todos estão sozinhos com seus telemóveis, viciados em redes sociais e videojogos’. Ora, vocês devem ir, sem medo, contra-corrente: tomem a vida nas vossas mãos, arrisquem, desliguem a TV e abram o Evangelho, deixem o telemóvel e conheçam pessoas!”

E mesmo que não seja fácil ir contra a corrente, Francisco recordou aos jovens venezianos que “a própria Veneza nos diz que só remando de forma consistente poderemos ir longe".

A beleza e os riscos da cidade sobre as águas

No final do encontro com os jovens, o Papa atravessou, num pequeno carro elétrico, a Ponte das barcas, junto ao Grande Canal, até chegar à famosa Praça de São Marcos, onde celebrou missa.

Na presença de dez mil fiéis, a homilia falou de Veneza como um dos lugares mais sugestivos do mundo que, no entanto, corre vários riscos.

“Se admiramos a sua encantadora beleza, também nos preocupamos com tantos problemas que a ameaçam: as alterações climáticas, que têm impacto nas águas da lagoa e no território; a fragilidade dos edifícios, do património cultural, mas também das pessoas; a dificuldade de criar um ambiente à escala humana através de uma gestão turística adequada; e também tudo o que estas realidades correm o risco de gerar em termos de relações sociais desgastadas, individualismo e solidão”, afirmou.