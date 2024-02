Assistência hospitalar. Conheça as tradições religiosas na hora do nascimento, doença e morte

Judaísmo

Nascimento

- Ao 8.º dia de vida, os rapazes são circuncidados por um profissional médico de religião judaica. Brit milá é o nome da cerimónia.

Doença e Sofrimento

- As transfusões sanguíneas e transplantes de órgãos são permitidas, no entanto é necessário consultar a família e as autoridades religiosas.

- Durante o sábado, ou em dias de festas religiosas, apenas são permitidos procedimentos médicos urgentes ou vitais. Também se podem realizar tratamentos que já estejam em curso.

Morte

- Quando se percebe que a morte está iminente, o hospital deve avisar a família para que seja possível haver um acompanhamento de um familiar, membro da comunidade ou rabino. Neste momento é desejável que se dê alguma privacidade.

- Quando o fiel morre, fecha-se a boca e os olhos e retiram-se os cateteres, fraldas e qualquer outra roupa. Retira-se também a aliança, anéis e joias. Não se devem retirar pensos que estejam a tapar feridas não cicatrizadas.

- É necessário envolver o corpo todo num lençol lavado e transportar o corpo para um local apropriado, até um familiar ou a comunidade levantar o corpo.

- A autópsia é autorizada se for obrigatória por razões médicas, mas é sempre aconselhável contactar a família ou a comunidade judaica.

Alimentação

- Os fiéis comem apenas carne Kosher. Os animais são abatidos e confecionados de acordo com os preceitos e rituais da religião judaica.

- A carne de porco é proibida como também qualquer alimento que contenha essa carne.

- Apenas são permitidos peixes que tenham escamas e barbatanas.

- É expressamente proibida a mistura de produtos lácteos com qualquer tipo de carne.

- É aconselhável utilizar-se talheres descartáveis.

- É possível que o paciente peça para a família trazer a comida, visto que nem todos os hospitais têm comida com certificado Kosher.

- Os dias do Yom Kippur e o Tisha BeAv (9 de Av) são dias de jejum absoluto, no entanto por aconselhamento médico o fiel pode não realizar. Nesses casos, o doente deve comer apenas o necessário, com a alimentação a ser servida fria e sem carne. No entanto, durante o período da Páscoa judaica as regras são mais rigorosas, por isso é necessário contactar a família.

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Mórmons)

Nascimento

- As crianças são apresentadas à comunidade e abençoadas. O batizado ocorre a partir dos 8 anos de idade.

- Em caso de urgência, é possível pedir uma bênção que será dada por um membro sacerdote.

Doença e Sofrimento

- Caso o doente peça, é dada a unção de óleo por dois membros da Igreja que sejam detentores do sacerdócio de Melquisedeque.

- A decisão de haver transplantes de órgãos é deixada à escolha do doente.

- As transfusões sanguíneas são permitidas.

Morte

- A autópsia e a retirada de órgãos são permitidas.

- Alimentação

- É proibida a utilização de substâncias excitantes como chá, café, bebidas alcoólicas, tabaco ou drogas (excetuando para fins terapêuticos).

Igreja Ortodoxa

Nascimento

- No 8.º dia de vida é dado o nome à criança. A cerimónia acontece na igreja ou em casa, por um sacerdote.

- No 40.º dia de vida, o bebé é apresentado à comunidade. Esta data também marca o regresso da mãe à igreja.

- Em caso de urgência, a criança pode receber o Batismo por um leigo cristão. Basta verter água na cabeça da criança e dizer: “Nome da criança, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”.

- O Batismo, normalmente, é realizado por um sacerdote e é feito com imersão total. Se a criança for batizada de urgência por um leigo é possível que mais tarde o sacerdote termine o ritual.

Doença e Sofrimento

- Em caso de doença grave ou antes de uma cirurgia, o doente pode pedir a presença de um sacerdote para rezar com o fiel e a sua família, como também para se confessar. Poderá ainda ser realizada a comunhão como também a Unção dos Doentes.

- É normal que os fiéis quando são internados no hospital levem consigo ícones religiosos e que andem com um crucifixo ao peito. Se devido a uma cirurgia ou exame médico não for aconselhado utilizar o crucifixo metálico, deve-se substituir por um de madeira com um cordel.

- As transfusões sanguíneas e a doação de órgãos são permitidas.

Morte

- Os corpos dos fiéis não podem ser cremados, exceto em alguns casos raros.

- O funeral acontece, se possível, três dias após a morte.

- A autópsia é autorizada.

Alimentação

- Caso o doente vá participar na comunhão, tem de ficar em jejum a partir da meia-noite desse dia, exceto se for medicamente desaconselhado.

- As quartas e sextas-feiras são dias de jejum. Os fiéis não comem carne, peixe e laticínios. Caso existam razões médicas, o doente pode não realizar o jejum. Existem alturas do ano, como na Grande Quaresma e o Jejum antes da Natividade de Cristo, em que os dias de jejum duram várias semanas.

Protestantes Evangélicos

Nascimento

- A criança pode ser batizada em qualquer altura da vida, não havendo nada a apontar em casos urgentes.

- Caso a criança morra ou o seu estado de saúde não seja promissor, é necessário entrar em contacto com o assistente religioso para que este preste auxílio à família.

Doença e Sofrimento

- Se o fiel pedir, a Santa Ceia é levada ao doente.

- Caso o fiel esteja com uma doença grave ou prolongada, o doente ou a família podem pedir para ser realizada a Unção com óleo.

- As transfusões sanguíneas e o transplante de órgãos são permitidos.

- Relativamente ao aborto existem divergências no seio das várias igrejas protestantes e evangélicas, por isso é necessário contactar a igreja do fiel.

Morte

- É necessário manter o assistente religioso a par do diagnóstico clínico para que possa dar apoio à família do doente.

- Quando o fiel morre, normalmente cruzam-se os dedos das mãos, mas não é obrigatório.

- Pode ser colocada uma cruz e uma Bíblia aberta junto ao fiel.

- Se os familiares pedirem, deve ser concedido um tempo pessoal com o defunto, para que a família possa fazer uma oração junto ao falecido.

Testemunhas de Jeová

Nascimento

- Os bebés não podem ser batizados em nenhum caso, pois o batismo é realizado por imersão depois de uma profunda instrução religiosa. Tem de ser a pessoa a pedir o Batismo.

Doença e Sofrimento

- Visitas de ministros de outras confissões não são aconselhadas.

- As transfusões de sangue e outros compostos não são permitidos.

- No caso de uma cirurgia é possível que o paciente esteja ligado a uma máquina de recuperação de sangue, mas fica à escolha do fiel. No entanto, não é permitido que esta máquina tenha sangue de outra pessoa.

- Os transplantes de órgãos são permitidos, a decisão é tomada pelo doente.

Morte

- As escrituras não são claras relativamente à autópsia e à retirada de órgãos, por isso a decisão recai sobre o doente.

- Em caso de morte, avisar a família ou um responsável da comunidade.

- Alimentação

- Alimentos que contenham sangue ou derivados como morcela ou fricassé são proibidas.

- O tabaco e as drogas recreativas são proibidos.