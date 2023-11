Cristãos aprenderam "com o erro" na Terra Santa e "podem ajudar outros a ter uma visão diferente"

Transformou numa pergunta o título de um livro com mais de 70 anos, escrito pelo ensaísta alemão Werner Keller, dando assim nome ao seu livro. Qual foi o objetivo quando escreveu a “A Bíblia tinha mesmo razão? As histórias de Israel e o Israel da História”?

O título quer ser um bocadinho provocatório, e ao mesmo tempo retoma a discussão que o livro de Werner Keller criou, isto é, qual é a relação entre a Bíblia e a História? Daquelas histórias que nós conhecemos da Bíblia, Abraão, Isaac, Jacob, o Êxodo, o rei David, o rei Salomão, o que é que um historiador hoje consegue perceber? Estas histórias têm alguma correspondência direta à História ou essa relação com a História é mais indireta ou oblíqua? Os episódios que são relatados dizem respeito a acontecimentos de há dois ou três milénios ou, pelo contrário, refletem um acontecimento histórico mais recente e mais comunitário?

Uma pergunta que mantém no final do livro…

É uma pergunta que permanece, porque não merece uma resposta fácil, de sim ou não. A Bíblia relaciona-se com a História da mesma forma que, para quem crê, a Bíblia diz respeito à revelação de Deus que acontece na História. Mas a Bíblia é também literatura e a literatura tem uma forma de se relacionar com a História, que é muito própria. Gosto de dar este exemplo muito simples: Abraão, de acordo com o livro do Genesis, no capítulo 12, partiu da Terra de Ur dos Caldeus, hoje sul do Iraque, para a Terra de Canaã, a Terra Prometida, a zona de Israel e da Palestina.

Esta é uma história que é atribuída a Abraão, mas provavelmente o acontecimento histórico que está por trás é o regresso do povo do exílio no século VI a.C. Não é um acontecimento do terceiro milénio antes de Cristo. É um acontecimento do primeiro milénio. Significa, então, que o episódio não tem nenhuma verdade histórica? Não tem nenhuma relação com a História? Tem, mas é uma história diferente.

Ao longo do livro, recorre à Bíblia e aos achados arqueológicos para falar sobre a história de Israel. Em muitos casos não há coincidência entre ambos, como acabou de exemplificar. O que é que esta não coincidência diz sobre o texto bíblico, em especial para os crentes?

Creio que reclama dos crentes uma hermenêutica do texto bíblico, uma forma mais adulta de interpretar o texto bíblico. Os escritores bíblicos não são uma espécie de contabilistas ou engenheiros dos acontecimentos da revelação de Deus na História. São escritores. É literatura e a literatura tem uma forma muito própria de contar os acontecimentos e as experiências.