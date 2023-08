"Procurai e arriscai". Papa vê universitários como "protagonistas de uma nova coreografia"

Universidade "continua a ser um privilégio e uma responsabilidade"

Na presença de milhares de jovens que aguardaram horas para ouvir as palavras do Papa, Francisco pede aos jovens para aproveitarem o "privilégio" que continua a ser frequentar o Ensino Superior.



"Seria um desperdício pensá-la apenas para perpetuar o atual sistema elitista e desigual do mundo com o ensino superior que continua a ser um privilégio de poucos. Se o conhecimento não for acolhido como uma responsabilidade, torna-se estéril. Se quem recebeu um ensino superior – que hoje, em Portugal e no mundo, continua a ser um privilégio –, não se esforça por restituir aquilo de que beneficiou, significa que não compreendeu profundamente o que lhe foi oferecido", alerta.

Um título de estudo "não deve ser visto apenas como uma licença para construir o bem-estar pessoal, mas como um mandato para se dedicar a uma sociedade mais justa e inclusiva, ou seja, mais avançada".

Francisco regressa às referências do seu primeiro discurso no Centro Cultural de Belém e cita novamente Sophia de Mello Breyner Andresen, desta vez numa entrevista em 2011, quando respondeu à questão "o que gostaria de ver realizado em Portugal" com "que se realizasse a justiça social, a diminuição das diferenças entre ricos e pobres".

"Sonhei com um país onde todos chegavam a Mestres". A frase é do escritor Almada Negreiros em "A Invenção do Dia Claro", também citado por Francisco.

"Também este idoso que vos fala sonha que a vossa geração se torne uma geração de mestres: mestres de humanidade, mestres de compaixão, mestres de novas oportunidades para o planeta e seus habitantes, mestres de esperança", diz Francisco.