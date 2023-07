Coração “bate um bocadinho mais rápido” com o aproximar da JMJ

Atividades ao longo do ano para pagar jornada

Também Francisca Vigário, de 23 anos, natural de Salto, Montalegre, conta os dias para a jornada e não esconde a alegria de poder participar com o seu grupo de jovens.

“Na verdade, o nosso grupo em Salto é muito unido. Temos um grupo grande e também o nosso padre - o padre Pedro Rei - sempre nos puxou muito para as jornadas e sempre nos contou as experiências dele, que é um momento de grande partilha. Portanto, nós vamos todos em força para as jornadas”, conta.

De Salto vão 22 jovens que, ao logo do ano, desenvolveram “muitas atividades para angariar dinheiro, sobretudo com a comunidade, durante as missas, mesmo festas. Tudo para juntar a comunidade e chamar mais jovens que queiram também vir”.

“É uma forma da jornada ficar mais barata para nós. Ainda é um custo significativo. Há muita gente que não tem tantas possibilidades, então, assim, conseguimos reunir o dinheiro todo que precisamos para as jornadas”, diz.

A concluir o mestrado em Marketing, Francisca nem quer imaginar os sentimentos que vai experimentar, mas antecipa tempos muitos fortes e enriquecedores.

“Falam muito da experiência de ver o Papa, eu estou a contar muito com isso, com esse momento, mas, também, as pessoas todas. Eu fui à a Peregrinação Europeia, no ano passado, a Santiago, e foi uma pequena amostra do que é. As atividades com a gente, com pessoas de outros países e isso para mim, que tirei relações internacionais, ainda é mais enriquecedor”, refere.