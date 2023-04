Salazar “sempre teve receio” da Ação Católica

Nessa perspetiva, é importante a colaboração, no plano académico, com a Comissão das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril?

Sim, e desde o início. Ccom a atual comissária, que é nossa colega e que há muitos anos também colabora com o Centro ou com o em teses doutoramento no Júris etc. É uma colega que conhecemos de há longo tempo, tal como os membros da sua equipa. Também temos pessoas do Centro que têm dado contributos a algumas iniciativas da Comissão. Mas essa colaboração tinha-se iniciado já com o Pedro Adão e Silva, quando ele era o comissário.

Da nossa parte, a colaboração é particularmente importante porque os nossos objetivos não são comemorar, mas repensar com elementos que introduzem contraditório, que introduzem novas perspetivas e que, de alguma maneira, procuram considerar não só o que foi alcançado com a revolução, mas também aquilo que ponhamos, entre aspas, "de certa maneira, foi abandonado".

Porque o 25 de Abril, de uma maneira geral - tenham as posições que se tiver -, diz respeito a considerações de paradigmas: paradigma de que era uma sociedade do que era ter colónias, do que era a viver com uma determinada perspetiva sobre o mundo, e essa mudança. Houve efetivamente ruturas, mas também houve resistências. Portanto, nós temos que perceber que nas sociedades, independentemente de ser a portuguesa e de se tratar do 25 de Abril, as ruturas implicam sempre considerar as resistências. Porque a consistência daquilo novo que emerge tem muito a ver com de onde se vem.

Como responsável pelo projeto, apontou a um trabalho que ultrapasse o que designou como “um revisionismo histórico”. É possível encontrar novas leituras, passados quase 50 anos sobre a Revolução?

É importante por duas razões fundamentais. Uma porque um dos grandes perigos do conhecimento histórico é fornecer - mais do que até a questão revisionista - falsas imagéticas que alimentam a atualidade das pessoas. Portanto, todas as pessoas têm uma ideia hoje em Portugal e até fora de Portugal do que foi o 25 de Abril. Todavia, muitas vezes, essas imagéticas estão condicionadas quando não estão contaminadas. A história não é uma disciplina que diz o que é verdade, é uma disciplina que estimula a busca da verdade, sobretudo através da diversidade das abordagens, do que vê. Os investigadores quando veem um documento têm leituras distintas.

Pode parecer surpreendente que com menos de 50 anos haja leituras cristalizadas de um acontecimento...

Há porque essas leituras não são exatamente de natureza histórica, elas estão muito contaminadas pelos posicionamentos. Por exemplo, nós, normalmente, falamos dos que vencem. A história tem muito o discurso dos que vencem, mas houve muita gente que nas várias realidades e momentos se sentiram vencidos, derrotados. E isso é muito importante. É importante compreender a complexidade, porque nos permite também aquilatar de certos aspetos do que se passa depois do 25 de Abril.

A História não é exatamente a memória, mas é a hermenêutica sobre as memórias e essa hermenêutica sobre as memórias permite-nos, por exemplo, perceber melhor o todo. Por exemplo, um país não passa a ser democrático de um dia para o outro. 25 de Abril é um dia, mas, quando falamos do 25 de Abril, falamos de um grande processo de mutação.

A imagem da Igreja Católica tem estado, habitualmente, associada ao Estado Novo. Como se pode dar espaço para as histórias dos católicos que promoveram a transição e participação democrática no 25 de Abril?

Essa é uma área muito interessante que não toca só o problema da Igreja Católica enquanto instituição e elemento de articulação societária ao nível do religioso. O católico é membro de uma sociedade, é um cidadão. E ninguém nasce com ideias totalmente definidas, mesmo se o ambiente familiar favoreça mais ou menos umas ideias em relação a outras.

Em primeiro lugar, é preciso que os católicos percebam uma coisa: o regime do Estado Novo foi em grande medida um regime que se implantou com a direta colaboração dos católicos, mas não só. O regime do Estado Novo é um regime de compromisso entre os republicanos moderados e fações da Maçonaria. Estou a falar nos anos 30, nos anos 40 e mesmo nos anos 50. Esse regime de compromisso envolve essas estruturas e também os católicos, porque os católicos tiveram uma elaboração da sua memória sobre a República, como a Igreja perseguida. Foram narrativas que sustentaram o Estado Novo.