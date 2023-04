Sem dinheiro e sem apoio. A história de duas imigrantes que voltaram a ter esperança

Djicu Sano chegou a Portugal no final da década de 1980, vinda da Guiné-Bissau. Durante alguns anos, conseguiu sustentar-se sozinha. Trabalhou numa lavandaria, fez limpezas e prestou apoio a idosos. Há uns anos, soube que tinha uma doença autoimune e perdeu o emprego. Foi viver para casa da irmã e as dificuldades avolumaram-se.

“Uma pessoa doente não trabalha. Tudo o que vem, vai embora”, conta a guineense, atualmente com 62 anos.

Na altura, a assistente social que a acompanhava encaminhou-a para o Centro Padre Alves Correia (CEPAC). Esta instituição da Província Portuguesa da Congregação do Espírito Santo (conhecidos como espiritanos) presta apoio a migrantes.

“Deram-me medicamentos, roupa, comida e ajudaram-me com os documentos – há oito anos que não os renovava”, recorda Djicu Sano, acrescentando que, com a ajuda dos técnicos da instituição, o processo burocrático ficou resolvido em poucos meses.

Apesar de ainda não ter conseguido arranjar emprego, foi neste centro que voltou a ter esperança.

"Imagina uma pessoa num país que não é o seu. As coisas não correm bem, [ter] abrigo, às vezes, é difícil. Fica-se traumatizada”, afirma a antiga bailarina guineense, que atualmente faz parte do grupo de teatro do CEPAC: “Voltei a sentir paz, alegria... Saio sempre daqui com um sorriso aberto.”



Neste momento, a instituição tem 862 beneficiários. “São pessoas de cerca de 30 nacionalidades diferentes, a maioria vinda dos PALOP, embora tenhamos tido um aumento também de asiáticos e brasileiros”, adianta Ana Mansoa, diretora executiva do CEPAC. “Vêm sobretudo com visto de doente ou a acompanhar menores que estão doentes para tratamento hospitalar, ao abrigo de protocolos que Portugal tem desenhado com estes países.”

Com uma saúde fragilizada, não conseguem trabalhar e, por isso, a grande maioria sobrevive em território nacional com dificuldades. Alguns chegam mesmo a pedir para voltar para casa. "Sentem-se desprotegidos e estigmatizados", refere Ana Mansoa.

No CEPAC, há uma equipa de técnicos que procura inverter este cenário e garantir a sua integração. A juntar ao serviço de inserção e formação profissionais, a instituição disponibiliza também apoio documental, suporte alimentar (através da mercearia Sabura), e ajuda com vestuário (na Boutique Bu Gosta). Proporciona também cuidados de saúde e acesso à medicação.

“É uma abordagem integrada, que vê o indivíduo como um todo, e que não intervém apenas na resolução de um problema momentâneo”, explica Ana Mansoa.