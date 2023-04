Coimbra. Símbolos da JMJ chegam à cidade dos estudantes

O bispo salientou ainda que “embora (os símbolos) sejam uma marca cristã específica e concreta”, eles “são abertos a todos os homens e mulheres de boa vontade que querem fazer algo em comum uns com os outros”.



Ao longo do mês de abril, muitas serão as atividades a decorrer na diocese de Coimbra em torno dos símbolos da JMJ. Algumas visam cativar os jovens de outras confissões religiosas ou sem religião. Segundo D. Virgílio Antunes, foram preparadas atividades do âmbito “da arte, da cultura, do desporto, um conjunto imenso de outras realidades e possibilidades que são portas abertas para o anúncio do evangelho, mesmo que não ainda explicitamente”.

São atividades que permitem às pessoas “continuarem a sua reflexão, o seu caminho interior, talvez para um dia chegarem a uma fé explícita ou, pelo menos, para chegarem a pessoas boas que defendem a paz, a justiça, a dignidade humana, o valor da vida em todas as situações”, acrescentou o bispo.