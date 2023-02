"Às vezes há polémicas", mas "Lisboa está a tempo de fazer uma JMJ histórica"

A Jornada Mundial da Juventude de Madrid, que se realizou em 2011, custou cerca de 52 milhões de euros, mas o Estado espanhol só teve a cargo praticamente as despesas normais, por exemplo, com a segurança do evento. O financiamento foi feito com as inscrições dos jovens e com os donativos de privados.



“Os peregrinos cobriram dois terços dos gastos, e as empresas que quiseram participar no programa de patrocínio, cobriram um pouco mais de um terço”, diz à Renascença Yago de la Cierva. O diretor executivo da JMJ em Espanha lembra que a ideia foi sempre fazer “uma reunião de jovens para jovens, em grande medida financiada por eles”, e não pediram ajuda económica ao Estado. Ainda assim estão “muito agradecidos pelo muito que fizeram, tanto o governo central como a Comunidade de Madrid e a cidade”.

“Eles garantiram o que mais ninguém podia fazer, como a polícia, a segurança pública. Mas também pedimos que nos facilitassem locais de alojamento, e abriram escolas, mas nós tratámos de tudo, das camas e da alimentação, e no fim voltámos a arrumar tudo. E essa foi a ajuda do Estado”, exemplifica Yago de la Cierva, lembrando o momento particularmente difícil em que o evento se realizou.

“Não pedimos dinheiro, em primeiro lugar, porque Espanha estava em crise e, em segundo lugar, porque pensámos que a única coisa que podíamos pedir era que o Estado concedesse benefícios fiscais iguais aos que concedia em outros grandes eventos, como uma Copa América ou a final da Champions League. Queríamos ser iguais, que nos ajudassem como ajudam nessas ocasiões”.