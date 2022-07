JMJ 2023. "Inflação condiciona. Pretendemos que ninguém deixe de ir à Jornada por falta de dinheiro"

O Papa lança desafios constantes aos jovens. Ainda recentemente, falou mais uma vez na "loucura da guerra", considerando legítimo que se rebelem e recusem participar. A JMJ pode ser um convite ao não conformismo dos jovens e contribuir para a paz?

A Jornada é mais do que isso. É para os jovens do mundo inteiro, e a grande preocupação da organização é que venham realmente do mundo inteiro. O facto de se encontrarem tantos durante vários dias no mesmo local, convivendo, partilhando, refletindo, rezando - tudo aquilo que uma Jornada comporta -, isso, já de si, é uma criação de um outro tipo de futuro, mais próximo, mais fraterno, mais intercultural. É o contributo que elas podem de devem dar.

Agora, tudo o mais, os alertas que o Papa tem feito sucessivamente, até com frases fortes, é exatamente para isso, para abanar as consciências, para as pessoas acordarem e para tomarem uma posição mais firme em relação ao futuro.

A inflação é outro problema que vai continuar a preocupar. Também pode condicionar de alguma forma a preparação do evento?

Tudo condiciona, porque tudo fica mais caro. Aquilo que pretendemos é que ninguém deixe de ir à Jornada por falta de dinheiro, mas para isso é preciso que o dinheiro exista e que se possa distribuir, e ninguém distribui o que não tem.

Os próprios custos do evento podem sofrer uma derrapagem?

Também. Fala-se em 50, 60 milhões, comparando com outras Jornadas. Esperemos que haja esse dinheiro, porque é dos jovens para os jovens, e de todos para todos. Mas, se o dinheiro fica mais caro, é mais complicado de arranjar. Mas, há de se resolver.

Há custos que são repartidos entre a Igreja, o Estado e as autarquias?

O Estado e as autarquias, desde o primeiro momento - e nem a Jornada teria avançado sem isso, foi a indicação que tive de Roma e nos contactos que fiz ao longo de 2017 - se mostraram muito interessados, porque reconheceram que este não é um evento marginal, acessório, secundário ou confinado à Igreja portuguesa, traz a atenção do mundo, sobretudo juvenil, durante uma semana para Portugal, para Lisboa, para o país inteiro.

E isso interessa à marca Portugal, interessa à juventude e à sociedade portuguesas. Isso foi reconhecido pelo Estado e pelas autarquias desde o primeiro momento, por isso disseram: 'contem connosco naquilo que nos disser respeito, lá estaremos’. E estão, em tudo aquilo que são infraestruturas, que não são obviamente de competência da Igreja, mas da competência do Estado.

Portanto, houve noção da real dimensão deste evento?

E creio que cada vez vão ter mais, porque em Portugal não temos nenhuma experiência disto, quer na Igreja, quer na sociedade. Nunca houve nada disto em Portugal.

Estamos cá há quase mil anos como país e nunca tivemos nada que se assemelhe, portanto, é natural que a pouco e pouco é que se vão dando conta da dimensão disto em que nos metemos, em boa hora, quer como sociedade quer como Igreja.