Reveja a tomada de posse do novo Governo liderado por Luís Montenegro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os 17 ministros do XXIV Governo Constitucional tomaram posse esta terça-feira, pelas 18h00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Luís Montenegro, que foi o primeiro a tomar posse, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, discursaram na parte final da cerimónia.

"Este Governo não está aqui de turno, nem para fazer o mais fácil", declarou o primeiro-ministro. Montenegro desafia o PS "a ser claro e autêntico quanto à atitude que vai tomar. Ser oposição democrática ou ser bloqueio democrático".



Montenegro alertou para a "ilusão" da ideia dos "cofres cheios" e elencou as prioridades: reduzir impostos, apresentar um plano de emergência para a Saúde e iniciar um diálogo com a oposição sobre combate à corrupção.

O primeiro-ministro discursou depois do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa disse que “a vitória eleitoral foi difícil, porventura a mais estreita em eleições parlamentares”, e deixou uma espécie de guião para o novo Governo de maioria relativa.

O BE e o PCP não vão marcar presença na cerimónia de tomada de posse do primeiro-ministro e ministros do XXIV Governo Constitucional, enquanto pelo PS estará Alexandra Leitão e não o líder socialista Pedro Nuno Santos.

Fonte bloquista adiantou à agência Lusa que, "tal como aconteceu no passado, o Bloco de Esquerda não estará representado na tomada de posse de um Governo de direita".

Já fonte comunista explicou ser "prática do PCP há décadas não participar na tomada de posse de governos".

Por sua vez, o PS vai estar presente, mas sem o secretário-geral Pedro Nuno Santos, fazendo-se representar pela dirigente Alexandra Leitão, adiantou fonte do PS à Lusa.