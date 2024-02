Migrações: “As pessoas recorrem a esquemas ilegais porque, muitas vezes, não têm outra alternativa”

Que desafios Portugal enfrenta? Para responder a esta pergunta em tempo de eleições legislativas, a Renascença fez uma série de entrevistas temáticas, onde se inclui a atual entrevista a André Costa Jorge sobre migrações.

A duas semanas das legislativas, André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) e coordenador da Plataforma de Apoio aos Refugiados, apela a que os cidadãos formem opinião com base naquilo que dizem os partidos, e “não em desinformação ou em narrativas que acabam por instrumentalizar os imigrantes e os refugiados”.

Em entrevista à Renascença, diz ainda que que, apesar de Portugal ser um dos países europeus com menos pedidos de asilo, não tem capacidade de resposta para os que procuram viver e trabalhar no País.

Aproximamo-nos das eleições legislativas. Os diferentes partidos assumem, nos respetivos programas, a necessidade de Portugal acolher imigrantes. Olhando para essas propostas, parece-lhe que da esquerda à direita contemplam as respostas necessárias?

O tema das migrações devia ter sido mais debatido e aprofundado nos debates. Os programas dos partidos políticos, pelo menos daqueles que estão hoje presentes na Assembleia da República, contemplam alguma coisa sobre migrações. No entanto, identificámos questões estruturantes que dividem as posições políticas, nomeadamente, por exemplo, a questão europeia. Tentámos perceber quem é a favor e contra o novo Pacto para as Migrações, qual é a perspetiva sobre a questão das migrações regulares ou irregulares, as qualificações dos migrantes. Entendemos que esta é uma matéria muito importante e, por isso, vamos lançar em breve um documento com todas as propostas.

A quem se refere: à JRS ou à Plataforma de Apoio aos Refugiados?

À JRS. Deixe-me ainda dizer que entendemos que deve haver um equilíbrio entre as preocupações securitárias e humanitárias. Esta é uma dimensão que divide o modo como os partidos políticos olham para as migrações: uns claramente olhando mais para questões securitárias e outros para questões mais humanitárias. Por um lado, é verdade que, por exemplo, as migrações irregulares são socialmente mais frágeis, isto é, as pessoas estão mais desprotegidas. Por outro lado, criminalizar as migrações irregulares é, na nossa perspetiva, um passo atrás do ponto de vista civilizacional, da democracia e dos direitos humanos. Entendemos que deve haver um cuidado particular, por parte dos partidos políticos, na forma como abordam a matéria das migrações. Entendemos também que os cidadãos devem formar a sua opinião política com base naquilo que dizem os partidos, e não com base em desinformação ou em narrativas que acabam por instrumentalizar os imigrantes e os refugiados.