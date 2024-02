Os círculos eleitorais entre 1976 e 2024: cinco curiosidades e uma viagem no tempo

Nove círculos eleitorais perderam 10% de eleitores ou mais nas últimas seis eleições

Desde 2009, quando os mapas oficiais da distribuição de deputados passaram a incluir o número de eleitores por círculo eleitoral, há oito círculos eleitorais que perderam mais de 10% dos seus eleitores.

Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre e Vila Real são também os círculos eleitorais com menos deputados No grupo está ainda Viseu, que, com oito deputados, elege mais dois do que a Madeira e os Açores, que acumularam eleitores desde 2009, e do que Viana do Castelo, que perdeu 8%.

Cada um dos restantes seis elege entre dois e cinco deputados. Portalegre é o círculo eleitoral em solo nacional a eleger apenas dois deputados.

No total, há mais 14% de cidadãos nacionais eleitores para as legislativas de 2024 do que havia em 2009. As perdas de eleitores nestes círculos eleitorais são compensadas pelo aumento no número de eleitores nos círculos eleitorais do estrangeiro.

Bragança, Portalegre e Vila Real perderam dois deputados cada desde 1976. Já os círculos eleitorais de Beja, Castelo Branco, Évora, Guarda e Viseu perderam três.

Em 1976, Viseu e Leiria correspondiam ao mesmo número de deputados, 11. Hoje, Leiria elege 10 deputados, mais dois do que Viseu.

Desde que o parlamento tem 230 assentos, só Leiria e os Açores estão na mesma

Em 1991, o parlamento foi reduzido de 250 para 230 deputados, fixando-se na estrutura que tem hoje. Nessa eleição, havia, em Leiria eleitores correspondentes a 10 deputados. Hoje, esse número mantém-se. O mesmo aconteceu com os Açores, que elege cinco deputados, como em 1991.

Nas 11 eleições que decorreram desde então, os dois círculos eleitorais não perderam nem ganharam nenhum deputado.

Desde as legislativas de 2009, o eleitorado de Leiria decresceu 2% e o dos Açores aumentou 6%, mas nenhuma das alterações é suficiente para alterar o número de representantes.

Se esquecermos que o parlamento encolheu, o cenário é diferente.

Apesar de em 1991 ter perdido um deputado, a Madeira vai eleger, nas legislativas de 10 de março, seis deputados, o mesmo número que elegeu nas eleições de 25 de abril de 1976, quando o parlamento era composto por 262 assentos.

Durante 11 eleições, a Região Autónoma perdeu um deputado, mas voltou a subir na representação em 2011.

Os Açores já foram divididos em três círculos eleitorais

Nas eleições de 1976, os Açores não tinham um círculo eleitoral único, mas eram representados na Assembleia da República por políticos de Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Horta.

Individualmente, e excluindo os círculos eleitorais da Europa e de Fora da Europa, os três círculos eleitorais açorianos eram os mais pequenos do país.

A dimensão diminuta destes círculos levou à inscrição de uma exceção na lei de 15 de novembro de 1974, onde se referia que “somente no distrito da Horta” o número de eleitores “se supõe inferior a 37.500”. Por isso, a eleição seguinte seria feita por “sistema maioritário” para eleger um deputado, ao contrário dos outros distritos, que elegeriam dois ou mais, segundo o método de Hondt.

Estes três círculos correspondiam aos três distritos autónomos definidos em 1895. Ponta Delgada agrupava as ilhas de Santa Maria e São Miguel; Angra do Heroísmo incluía a Terceira, a Graciosa e São Jorge; e a Horta abarcava as ilhas do Faial, Pico, Flores e Corvo.

Esta divisão manteve-se até agosto de 1975, quando tomou posse a Junta Governativa dos Açores. Mas as primeiras eleições legislativas regionais só viriam a acontecer a 27 de junho de 1976, depois das eleições nacionais. O primeiro governo regional tomou posse em setembro desse ano.

Em 1976, os três distritos dos Açores somavam seis deputados - três para Ponta Delgada, dois para Angra de Heroísmo e um para a Horta.

Nas eleições seguintes, em 1979, os Açores aparecem já como um círculo eleitoral único, como acontecia com a Madeira, elegendo não seis, mas cinco deputados.

A Europa tem o mesmo número de deputados do que Portalegre, mas 10 vezes mais eleitores

O número de eleitores nos territórios fora de Portugal continental e ilhas aumentou subitamente, entre as legislativas de 2015 e de 2019: passaram de 78.253 para 895.515, de acordo com os mapas oficiais. Isto representa um aumento de 1044%.

O mesmo aconteceu para os países fora da Europa, ainda que com um declive menos acentuado. Em 2015, havia 164.273 eleitores fora da Europa. Em 2019, estes eram 570.435, um aumento de 247%.