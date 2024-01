Antes do "recato", Costa esteve em 20 inaugurações e visitas

Ao final da semana, a governante esteve ainda com António Costa no Crato, para a assinatura do contrato de financiamento para o Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato, e em São Pedro do Sul, para a inauguração das obras de requalificação da ligação Termas-São Pedro do Sul e Rua Serpa Pinto.

Só nas deslocações entre Matosinhos e Sines, Melgaço e Caldas da Rainha e São Pedro do Sul e Crato estão acumulados mais de 1.100 quilómetros em três dias.

Costa em contrarrelógio

O próprio primeiro-ministro aproveitou a última semana de “recato” para fazer uma autêntica volta a Portugal: no dia 9 de janeiro, esteve no Porto para a cerimónia de consignação da Linha Rubi do Metro do Porto, e em Ovar, onde assistiu à apresentação do Microcarro 6E.