Quanto custam as propostas do Chega? E quem as paga?

Abolir o IUC, o IMI... e o IVA dos produtos portugueses?

Outras das medidas anunciadas pelo Chega durante a convenção foi o fim de impostos como o Imposto Único de Circulação (IUC), que muita tinta fez correr após a apresentação do Orçamento do Estado para 2024, e do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

Em 2022, o valor arrecadado pelo IUC alcançou os 772,6 milhões de euros, mas destes, 303 milhões foram transferidos para autarquias, sendo uma das fontes de financiamento das câmaras municipais.

Para 2023, o Estado prevê receitas que podem chegar aos 488 milhões de euros. E, na proposta do OE2024, estavam previstos 586 milhões em 2024 - ainda antes da revogação do aumento do IUC para veículos com matrícula anterior a julho de 2007.

Já o IMI trouxe receitas de 1,488 milhões em 2022 e, embora seja cobrado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), as receitas são para as autarquias, com destino à concretização das medidas relacionadas com o Apoio Extraordinário à Renda, à reabilitação do edificado e ao arrendamento inserido no Programa de Apoio ao Acesso à Habitação.

Outra das medidas propostas pelo Chega durante a convenção foi a redução do IVA da restauração, do nível intermédio de 13% para 6%, e um IVA zero para produtos portugueses, para o qual é difícil fazer contas - o partido não avançou com nenhum custo estimado, mas são 21 mil milhões de euros de IVA que Portugal arrecada em todos os setores de atividade por ano.