PSD fará dos casos judiciais do PS o tema da campanha? “Não vai deixar caí-lo, mas não estará obcecado”

Ainda assim, e apesar destas ressalvas, Rangel ganha balanço para depois criticar o PS nos caos de justiça que o envolvem. “Não podemos esquecer que o facilitismo é uma imagem de marca do PS. Isso é evidente e os eleitores não vão deixar de ter isso em conta. Já tinha acontecido no passado e voltou e repetir-se”, lembra Rangel.

Rangel usa a mesma ideia do facilitismo para a colar à forma como o PS trata os negócios do Estado. “Isso tem de ser denunciado, mas isso não é o motor do PSD”, conclui.

Por fim, Cristóvão Norte, líder do PSD Algarve, vai um pouco mais longe considerando que o que o país ficou a saber com a operação Influencer tem um “inegável relevo”, não apenas por terem sido descobertos 75 mil euros em notas no escritório do chefe de gabinete de António Costa.

“É o rol infindável de casos nos últimos 18 meses que nos obriga a uma leitura política”, indica. “Houve um despautério ético que corroeu a confiança dos cidadãos”, resume.

E termina a afirmar: “Não digo que seja o mote da campanha, mas quando se apontam as fraquezas e incapacidade do governo elas estão em diversas áreas: saúde, economia educação, mas também na falta de compromisso ético e regras mais elementares do interesse público”.