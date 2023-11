Isaltino compara-se a Costa como alvo da Justiça. “Se aconteceu ao PM, o que não acontece com o vulgar cidadão?”

“Escrevi um livro que se chama ‘A minha prisão’ e que tem um subtítulo que diz assim: ‘E se acontecesse consigo?’. Agora, estou em condições de escrever outro a dizer: ‘Não é que aconteceu?’. Quando o primeiro-ministro se demitiu na sequência de buscas ao centro do poder executivo. Se aconteceu ao primeiro-ministro ,o que não acontece com o vulgar cidadão?”, afirmou Isaltino Morais, na noite de quinta-feira, em Oeiras, comparando a situação que viveu à que António Costa vive com o processo em que será investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça.

Numa tertúlia em que o tema era “Dignidade no exercício de funções públicas”, organizada pelo IN-OV, o movimento partidário com que em 2021 se recandidatou à Câmara Municipal de Oeiras, o assunto até era intemporal, mas Isaltino quis pisar os terrenos da atualidade.

No Palácio dos Aciprestes, em Linda-a-Velha, Isaltino continuou ao ataque: “Se, porventura, o Ministério Público ou os agentes judiciais ultrapassaram a lei, violaram a lei com o próprio primeiro-ministro, com o qual devia haver todo o cuidado... Se não houve com o primeiro-ministro, imagino com um vulgar cidadão”, reiterou. E concluiu: “A honra e a dignidade só se tem quando não é posta me causa, justa ou injustamente."