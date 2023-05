Miguel Albuquerque: "Chamam o SIS como quem chama o canalizador"

O presidente do governo regional da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, assume-se "neste momento" favorável a que António Costa cumpra a legislatura e admite que o primeiro-ministro ainda tem "oportunidade" de "por ordem no Governo, reformular o Governo". Se não o fizer, diz, em entrevista à Renascença, não restará outra solução que não seja a dissolução do Parlamento.

Dias depois da intervenção de Cavaco Silva no encontro de autarcas do PSD em que o ex-Presidente da República arrasou o Governo de António Costa e o PS, Miguel Albuquerque considera que "a parte mais importante do discurso" foi o "elogio" e o "apoio incrível" a Luís Montenegro como presidente do PSD. "Para dissipar quaisquer dúvidas", refere o líder madeirense.

O presidente do Governo regional da Madeira recebeu a Renascença em plena Assembleia Legislativa, no Funchal, minutos após a intervenção de abertura das jornadas parlamentares do PSD, e aproveitou para criticar a manutenção de João Galamba no Governo. Miguel Albuquerque considera que se trata de alguém que está politicamente "morto-vivo" e que "não se pode ter um ministro que está lá e diz que não conhece o plano de reestruturação da TAP".

Sobre as eleições regionais do outono, ainda sem data marcada, Miguel Albuquerque afasta receios do PSD em relação a uma eventual votação expressiva no Chega e diz-se convicto que vai "ganhar e com maioria absoluta". Quanto à Iniciativa Liberal, o líder do PSD da região antevê que "não vai ter um grande impacto eleitoral".



O antigo Presidente da República fez uma intervenção muito crítica para com o Governo e Cavaco Silva sugeriu a demissão do primeiro-ministro. Concorda?

Acho que houve um grande exagero, porque eles estão habituados a que a política não seja clara, nem se fale de forma contundente. O professor Cavaco Silva disse aquilo que em democracia se deve dizer, dizer o que se pensa de forma clara e inequívoca. As pessoas estão habituadas ao exercício das narrativas e do cinismo. Transformar uma narrativa numa verdade chama-se narrativa. Ser politicamente correto e ser cínico é que está direito numa democracia. Eu acho que é o contrário. O professor Cavaco Silva disse aquilo que os políticos com 'background' e os grandes políticos fazem que é falar claro e dizer as coisas como elas são e o povo entende, obviamente.

E era preciso nesta altura Cavaco Silva vir a terreno ajudar o líder do PSD, Luis Montenegro?

Era necessário, sem sombra de dúvida, um esclarecimento cabal, porque é preciso ter noção que há um ano e tal o povo deu a maioria ao António Costa para governar. E o que se tem assistido não é um problema da oposição, não é um problema dos cidadãos, é um problema de desorganização e de luta de poder dentro de fações internas do Governo que leva à degradação das instituições do Estado. Como diz António Barreto num artigo, parece uma República de garotos, parece uma brincadeira.