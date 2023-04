​Visita de Lula a Portugal sob protestos por causa da Ucrânia e da sessão no 25 de Abril

Lula chegou sexta-feira de manhã a Lisboa. Este sábado a visita começa com um encontro em Belém com Marcelo Rebelo de Sousa e, durante a tarde, um dos pontos altos da visita é a 13.ª Cimeira Luso-Brasileira, que se realiza no Centro Cultural de Belém.

Na anterior Cimeira Luso-Brasileira, em 2016, que também não se realizava há três anos, entre o primeiro-ministro, António Costa, e o então Presidente do Brasil, Michel Temer, foram assinados “cinco acordos bilaterais nas áreas da mobilidade elétrica, literatura e ciência e cooperação para o desenvolvimento”, lê-se na página oficial do Governo português.

Sete anos depois, vão ser assinados 13 acordos entre os dois países, incluindo a cooperação entre as agências espaciais do Brasil e de Portugal, entre as agências de cinema dos dois países para produção audiovisual, da Fundação Oswaldo Cruz com diversos ministérios de Portugal e para equivalência de estudos nos níveis fundamental e médio, entre outros, indica o comunicado do Palácio do Planalto.

Segundo uma fonte do executivo brasileiro à agência Lusa, a possibilidade de exportação do avião KC-390, que já é produzido pela empresa brasileira Embraer em Portugal, para outros países da União Europeia vai ser um dos assuntos a ser discutido entre os dois governos. Na agenda da cimeira consta também um capítulo dedicado aos assuntos da comunidade brasileira que vive em Portugal.

Lula da Silva vem acompanhado de sete ministros: Defesa, Educação, Cultura, Saúde, Ciência, Igualdade Racial, Direitos Humanos e Cidadania, e ainda do presidente do Instituto de Turismo Brasileiro, Embratur.