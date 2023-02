David Justino prevê crescendo de tensão social com "radicalização" dos professores

Há um capítulo no livro dedicado à Educação e não há tema mais atual do que este, tendo em conta a greve de professores.

Aquilo que noto, atualmente, relativamente ao movimento dos professores é alguma radicalização. E eu identifico essa radicalização, fundamentalmente pelo facto de as pessoas dizerem 'Ah, mas esse problema já é velho. Este problema já foi levantado'. Só que aquilo que digo é: como o problema não se resolve, cada vez vai ficando pior. A densidade problemática, digamos, é muito maior e, portanto, mais difícil para resolver. Há coisas que, ainda que tenham o mesmo aspeto, que tenham o mesmo vocabulário, o mesmo tipo de preocupações, se não se resolvem no tempo adequado, acabam por ganhar uma dimensão que depois se torna mais difícil

Que é o que estamos a assistir?

De certa forma, é. Lembro-me perfeitamente, porque isto já foi colocado quer no final, por exemplo, do governo Passos Coelho, mas depois foi colocado na altura da chamada crise dos professores, em que não houve passos significativos de forma a satisfazer aquilo que eram algumas das reivindicações do próprio movimento de professores. E quando esses passos não são dados, depois tem que se dar um passo maior para o qual não se tem pernas que chegue. E é nesse sentido que eu digo que nós estamos precisamente no limiar do que é possível. E, portanto, se nós não aproveitamos esta oportunidade para encontrar aqui uma base de entendimento, acho que vamos ter um problema muito mais grave a seguir.

O que é que podemos ver socialmente, um crescendo de tensão?

Sim, claramente. Entendo que antes do movimento sair para a rua, havia toda a vantagem em tentar, pelo menos atenuar uma parte das suas dimensões.

Vimos pela entrevista do primeiro-ministro que o Governo mantém as negociações com os professores em aberto, mas há ali um limite que é, por exemplo, a contagem do tempo de serviço.

Compreendo a posição do Governo relativamente ao impacto financeiro que essa contagem de tempo de serviço e recuperação do tempo de serviço possa significar. Agora, se tivesse sido feita há mais tempo, o impacto não seria tão grande. Por outro lado, lembro-me perfeitamente, porque estava na altura na direção do PSD, que fizemos algumas propostas no sentido de fazer um faseamento, pelo menos de uma parte do tempo de serviço.

Isso foi feito nos Açores, foi feito na Madeira, mas não foi feito cá. Ou seja, depois daquela quase chantagem que o primeiro ministro fez, mas ganhando essa guerra, não deveriam ter abandonado o problema, ou seja, pelo menos alguns passos deviam ter sido dados a seguir. Portanto, aquilo que está feito está feito, acabou, fica tudo na mesma.

Há também um fenómeno político, não é só um problema sindical e de satisfação das necessidades materiais, que tem a ver fundamentalmente com o seguinte: uma grande parte das pessoas que estão na rua, sejam professores, sejam agricultores, sejam outros, se calhar votaram no Partido Socialista e deram a maioria absoluta ao PS. De certa forma essa maioria absoluta tem um pecado original, que é a expectativa que criou de que poderia vir a resolver os problemas. Ora bem, não o fez.

Há uma desilusão?

Há uma desilusão. As pessoas sentem-se enganadas, porque no fundo veem outros montantes, como seja o dinheiro que o Estado meteu na TAP, as indemnizações e o dinheiro que se está a gastar em várias iniciativas. Parece que há dinheiro para tudo e não há para uma coisa que toda a gente diz que é fundamental para a sociedade portuguesa que é a educação.

E vê nesta tensão social que se tem assistido um caldo qualquer para uma interrupção da legislatura?

Não creio que seja inevitável. É um cenário possível, mas não é um cenário inevitável. Até porque há pequenas alterações que estão já a identificar-se, que poderão dar algum lastro ao Governo.

Quais, exatamente?

Nomeadamente, alguns indicadores económicos.

Mas que já existiam antes.

Sim, já, mas isso é sempre assim, não chegou ao bolso das pessoas. Uma coisa é termos indicadores económicos daqueles quadros, daqueles gráficos, aquelas coisas, previsões, e tudo isso. Outra coisa completamente diferente é saber quando é que as pessoas sentem isso no seu dia a dia. E as pessoas não sentiram.