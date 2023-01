​Oposição interna no PSD? "Quem quiser pode fazer todos os dias, sentado ou nas redes sociais"

Quais são as linhas vermelhas?

Tudo o que lá está é prioritário. Há alguém que não considere que criação do conselho da coesão territorial intergeracional não é fundamental para combatermos a desertificação e despovoamento do interior do país? Que as regiões do interior, que estão cada vez mais despovoadas não possam ter um critério diferenciador na hora de eleger deputados por qualquer dia não têm representatividade parlamentar? Não. Tenho a veleidade de achar que vou fazer aprovar tudo. Se tivermos de fazer algumas cedências ao PS, lamentarei, mas faremos. Mas o PSD não entrará na negociação para uma revisão constitucional mínima a pensar só no nas duas coisinhas pontuais que o PS queria fazer.

Quando o PSD apresentou projeto revisão constitucional houve uma certa narrativa pública de que era um desperdício. Passados dois meses a narrativa já era outra: a de que o PSD não tem ideias. Curioso, não é? No projecto de revisão constitucional há um conjunto de ideias concretas para a vida das pessoas, como o combate à corrupção e à transparência ou o acesso à habitação, à educação e à saúde. O combate ao despovoamento do interior e a desertificação...

Vamos entrar também no processo de substituição do presidente do Tribunal Constitucional (TC). Há mais dois juízes cooptados que estão em processo de substituição há mais de um ano. O PSD vai ter de entender-se com o PS sobre esta matéria?

Os dois líderes parlamentares falarão a seu tempo sobre essa matéria.

O PSD irá insistir na realização de um referendo à eutanásia depois da decisão do TC, que ainda não conhecemos?

O PSD defendeu um referendo à questão da eutanásia por considerar que era a melhor forma de haver uma decisão que envolva todos os portugueses, que seja esclarecida e que possa do ponto de vista da solução legislativa, durar no tempo. A eutanásia não é uma matéria, creio eu que seja suscetível de mudar consoante as maiorias do Parlamento. Vamos esperar pela decisão do TC e a seu tempo voltaremos a falar sobre esse tema, se se voltar a colocar na agenda parlamentar.

Já deitaram a toalha ao chão?

O projeto de referendo não foi admitido pelo presidente da Assembleia da República. Não é o momento de anunciar nada. Vamos esperar pela decisão do TC.

Os equilíbrios dentro do TC podem funcionar a favor daquilo que o PSD quer?

Não faço, não faço rigorosamente ideia.

Fernando Medina está fragilizado no Governo? A auditoria da Inspeção-Geral das Finanças pode determinar que o PSD peça a demissão do Ministro das Finanças?

Quem tem de avaliar as condições políticas dos membros do Governo é o primeiro-ministro e o questionário. O PSD considera que o ministro não tem autoridade política para o exercício das funções que desempenha. Há algum português que ache que tem a não ser o primeiro-ministro e o próprio? Fernando Medina está completamente fragilizado no exercício das suas funções. Não estamos a falar de um ministério qualquer.

Ora, um ministro que se viu envolvido naquele caso caricato da contratação de Sérgio Figueiredo, que dizia que era uma contratação essencial para o exercício das funções que ele queria dentro do ministério e lugar ainda hoje está por ocupar. Se na altura se fazia críticas daquela contratação ter sido um fato à medida, hoje era um fato à medida de grande costura, porque não serviu mesmo a mais ninguém. Em segundo lugar é um ministro que se viu envolvido agora numa polémica que é de uma negligência e de uma irresponsabilidade.

Fernando Medina ainda hoje não foi capaz de dizer quem é que lhe falou na engenheira Alexandra Reis. Vi a audição parlamentar e achei uma delícia. Dizia que esteve uma vez com ela e que a conhecia a do exercício das funções. Mas é assim que se convidam membros do Governo? É com esta leviandade com esta ligeireza? E mesmo que tenha sido com esta ligeireza, ele não teve o cuidado de chegar ao pé da da engenheira Alexandra Reis e dizer: "Olhe, eu queria convidá-la para o Governo. A senhora ainda por cima vai tutelar a TAP e eu queria saber porque é que saiu da TAP e como é que saiu".

Tenho muita dificuldade em acreditar que isto não tenha acontecido. Tenho mesmo. Ele está diminuído politicamente, ele não tem autoridade política. Cada vez que convide agora alguém para determinado lugar, essa pessoa estará sempre diminuída. Ele está diminuído para dar para ter autoridade perante os outros ministros. Portanto, se a pergunta ele tem condições de continuar no Governo, essa resposta cabe a António Costa. O presidente do PSD já teve ocasião de dizer se fosse primeiro-ministro, não tinha autoridade política para continuar no Governo.