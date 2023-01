PS faz de Pedro Nuno Santos tabu e dá polémicas no Governo como "assunto bem resolvido"

Costa tem de "melhorar a comunicação"

Não basta anunciar, é preciso fazer. E comunicar bem. Foi esta uma das mensagens de José Abraão, com o secretário geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP) a pedir que o Governo olhe para as tabelas de retenção do IRS, pedindo um "ajustamento" ou "alteração" das tabelas de retenção dando vários exemplos durante a reunião.

Ao líder do PS e primeiro-ministro, Abraão pediu ainda que os ministros negoceiem mesmo, que dialoguem com os sindicatos, pedindo que exista essa abertura da ministra da Segurança Social. Abraão alertou ainda para "a enorme" carga fiscal dos rendimentos do trabalho.

Relatos feitos à Renascença referem que o tom de Abraão foi de "pega" com o líder socialista e a meio da reunião foi visível para os jornalistas que o dirigente sindical esteve breves minutos a conversar fora da sala da reunião com António Costa e com António Mendes, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. Segundo dirigentes nacionais tudo "ficou esclarecido".

Entre os dirigentes nacionais houve ainda "alguma conversa sobre educação", mas segundo um membro da Comissão Nacional presente na reunião "muito na lógica de que a palavra de António Costa pode resolver isto".

De resto, a intervenção de abertura do líder socialista foi em boa parte dedicada a garantir que esta área é uma prioridade, num dia marcado pela manifestação de professores em Lisboa.

Houve dirigentes nacionais que pediram ação ao Governo sobre a Habitação, com o líder da Juventude Socialista (JS) a pedir a Costa uma penalização para a especulação imobiliária e "mais atenção" à habitação devoluta.

Outra ideia manifestada pelo líder da JS terá sido ainda a de "valorizar e tornar efetivo" o acordo de rendimentos, fazendo com que os 50% de aumentos salariais que são deduzidos do IRC não seja só para quem tenha contratação coletiva.

A todas as intervenções dos dirigentes nacionais não houve depois nenhuma resposta do líder do partido. António Costa, ao contrário do que é habitual, não fez uma intervenção final. Essa tarefa coube ao líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias e ao secretário-geral adjunto do partido, João Torres.