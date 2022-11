Metadados, emergência sanitária e alterações climáticas. Costa não vê "prioridade" em mexer na Constituição

No projeto do PS a ser entregue esta sexta-feira no Parlamento, "há novos direitos" que serão consagrados: "a alimentação acessível, saudável e sustentável" e no capítulo dos direitos dos trabalhadores, Costa quer incluir na lei fundamental aspetos da agenda do trabalho digno, "combate à precariedade, as relações de trabalho justas, que devem ter uma expressão mais clara no quadro da nossa constituição".

Num segundo bloco de alterações, o PS quer incluir normas programáticas que "não têm devida expressão". Costa elenca o combate às alterações climáticas, tendo em conta que a Constituição "não tem como tarefa fundamental do Estado o combate às alterações climáticas, ou ainda a "realidade do interior, que é ignorada" ou "as questões que têm a ver a função social da propriedade".

Costa também não vê justificação para que a Constituição "não tenha uma referência" ao combate à violência doméstica e o projeto do PS garante isso mesmo, como também garante a tutela do bem estar animal e a constitucionalidade do crime dos maus tratos a animais.

O país está "preocupado com a inflação", com "o rendimento das famílias", mas a "direita entendeu que devia abrir um processo de revisão constitucional" e o PS não quer ficar de fora. É este o entendimento do líder do PS, que quer "melhorar" o texto fundamental, mas pede ao partido que não se distraia do "é mesmo essencial": evitar a recessão ou progredir na proteção dos rendimentos das famílias.

"Esses são os grandes desafios", resume Costa.