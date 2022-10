Nuno Melo. "Por muito menos houve governos que caíram"

Energia. França mostra-se 'profundamente protecionista, prejudicando toda a UE para proteger o nuclear'

Perante o anúncio do acordo entre Portugal, Espanha e França para a passagem do gasoduto ibérico por Marselha, já vimos críticas muito duras por parte do PSD. Acompanha o eurodeputado Paulo Rangel, na opinião de que Portugal foi quem mais ficou a perder com este acordo?

Não acompanho, vou a par. Disse isso ao tempo em que o Paulo Rangel o disse, naquilo que me parece óbvio. É que o dr. António Costa conseguiu transformar um mau negócio numa boa propaganda. O gás está lá. E onde é que está a eletricidade? Quando nós defendemos corredores energéticos e eu, pessoalmente, desde 2009, bato-me por eles no Parlamento Europeu, batemo-nos por corredores energéticos que sejam importantes na diversificação da oferta para a União Europeia, por um lado, e, por outro lado, que permita aos nossos parceiros uma lógica que também é redistributiva e de solidariedade. Aproveitarem do que Portugal vai tendo de forma excedentária. O que é que Portugal tem de excedentário neste momento? Por exemplo, a energia eólica. Nós não vamos ter corredores energéticos. Continuaremos a ser uma ilha energética a esse propósito e muitos países da União Europeia deixam de beneficiar daquilo que nós tínhamos vantagem em fornecer e a Europa vantagem em comprar.

Portanto, nesse aspeto, a França manteve a proteção de mercado. A França, que se diz federalista, mostra-se profundamente protecionista, prejudicando toda a União Europeia para proteger o nuclear. O gás é talvez o lado menor da equação. Neste momento, a União Europeia tem reservas para o inverno de 90% de gás. Temos reservas, dito a mim próprio pela presidente da Comissão Europeia no encontro recente que com ela mantive, este foi um dos temas de que falámos e essa é uma nota que é relevante. Depois o problema vai pôr-se outra vez na primavera. Mas para o inverno o problema do lugar está resolvido e a oferta do gás mesmo por via marítima e com acesso a outros portos de outros países da União Europeia, é mais fácil de resolver do que o problema da eletricidade. E o problema da eletricidade é que é estratégico para Portugal.

O Presidente da República já veio dizer que este foi o acordo possível, dando assim algum conforto ao Governo português. Ou não entendeu assim?

É melhor ter corredores energéticos para o gás do que não ter corredores energéticos nenhuns. Agora, o facto de não termos os outros corredores energéticos, nomeadamente no que tem que ver com eletricidade, mostra o fracasso da capacidade negocial portuguesa. Ainda no início de 2015 houve um outro acordo celebrado entre Emmanuel Macron, Passos Coelho e Mariano Rajoy, que concretizava os corredores energéticos numa escala que era global e que depois não avançou. Entretanto, os socialistas perdem as eleições em Portugal, mas governam, ganham as eleições em Espanha e tudo se reverte e nada se concretiza. Mas esse era um bom acordo, porque era um acordo transversal e era um acordo que tinha em vista as várias componentes. Este não, é um acordo reduzido, é um acordo que realmente mostra a cedência.

E António Costa devia explicar-se no Parlamento, como propõe o PSD?

Portugal está há anos a investir na energia dita limpa, nomeadamente eólica de que a União Europeia não pode aproveitar porque o dr. António Costa não teve capacidade negocial e aceitou ficar-se pelo gás. Isso é uma evidência. Acho que nem sequer carece de explicação, porque temos no que temos a verificação do fracasso.

O Presidente da República tem sido muito criticado pelos partidos conotados com a direita de dar uma ajuda aqui, outra dali ao Governo de António Costa. Marcelo Rebelo de Sousa está a surpreendê-lo ou não está a surpreender de todo?

O Presidente da República está como sempre esteve. E nessa medida não surpreendeu ninguém. Tenho a certeza que na rua e nas urnas manterá índices muito grandes de popularidade. Naturalmente, que aqui ou ali tomará decisões que eu não acompanharia, mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa é o Presidente da República, eu sou líder de um partido e o que desejo é que possa ser o garante do normal funcionamento das instituições democráticas. A seu tempo, se tiver que tomar alguma decisão mais relevante, como por exemplo, a que antecipou se o Dr. António Costa tivesse pretensões a Bruxelas, porque foi o dr. António Costa que foi a votos nas eleições legislativas, dissolvendo o Parlamento e devolvendo a palavra aos eleitores.