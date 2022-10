Autarca de Braga. Descentralização "devia acontecer de forma mais acelerada do que tem acontecido"

Os autarcas e os dirigentes regionais dos 27 Estados-membros da União Europeia dizem-se preocupados e descontentes com a abordagem centralizadora que os governos assumem nas decisões que envolvem as entidades locais.



De acordo com o Barómetro anual sobre o Estado das Regiões e das Cidades, a principal queixa dos decisores locais e regionais é o facto de os governos centrais não serem tidos em conta pelos estados centrais.



Foi o que aconteceu com os Planos de Resiliência. Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, da Comunidade Intermunicipal do Cávado e membro do Comité das Regiões diz que esse nível não pode aumentar mais porque já é muito elevado.

O documento revela que só 1% dos responsáveis regionais e locais estiveram plenamente envolvidos na construção dos planos nacionais. Quatro em cada dez referiu que apenas tinham sido informados e 45% não estiveram envolvidos nem sequer foram informados.

Esta abordagem supercentralizada tem, para os milhares de participantes no inquérito, o risco de os objetivos definidos nos PRR não corresponderem às reais necessidades das populações no terreno, nas cidades e regiões. E sobretudo, de aumentarem as disparidades territoriais.

Em declarações aos jornalistas portugueses que acompanham a Semana Europeia das Regiões em Bruxelas, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio referiu que os resultados do Barómetro só vêm corroborar o sentimento há muito vincado especialmente pelos autarcas.

“Há quase um contrassenso, um paradoxo entre o que são as responsabilidades acrescidas que as cidades vão tendo na concretização de muitos objetivos nacionais e europeus e o escasso espaço que ainda lhes é dado no domínio das plataformas do nível de governo, quer no contexto europeu, quer na alocação de recursos financeiros. O caso dos PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) é um excelente exemplo. As autarquias, no caso português como na maioria dos países europeus, não foram ouvidas e isso pode ser um fator limitador dos objetivos que se pretende atingir”.