Avante. A última Festa com Jerónimo como líder? "Um dia será"

Ao contrário do habitual, não houve comício de abertura da Festa do Avante, na Quinta da Atalaia, em plena baía do Seixal. O PCP optou por fazer um arranque discreto, sem multidões, sem bandeiras, sem discursos oficiais e pôr o secretário-geral comunista a visitar uma exposição da característica louça de barro preto de Bisalhães, do distrito de Vila Real, para depois responder às perguntas dos jornalistas.



Em mangas de camisa e tendo um pequeno estado-maior comunista atrás, Jerónimo de Sousa foi confrontado com a pergunta se em 2023 estaria na Festa do Avante como líder do partido. O secretário-geral comunista hesitou uns segundos antes de responder que "bom, têm-me feito essa pergunta de mil formas, mas queria descansá-la e um dia será".

Em pleno recinto da Quinta da Atalaia, Jerónimo não foi, de todo, taxativo sobre a sua liderança em 2023, mas uma coisa é certa: como "militante comunista de certeza que cá estarei na próxima Festa do Avante".

A Festa do Avante marca o arranque político de um partido que, nos últimos seis meses, esteve absolutamente isolado na posição que tomou sobre a guerra na Ucrânia e isso está a moldar o discurso comunista. Ao contrário do que vem sendo habitual noutros anos, Jerónimo não respondeu às críticas que têm sido feitas à realização da Festa.

Pelo contrário, o líder comunista tomou, nestas declarações aos jornalistas, uma posição em que assume que o evento da Atalaia até pode ser alvo de "possíveis reparos críticos", assumindo que "alguns olham para a Festa como uma coisa que não é real", pedindo que "é preciso vir cá com os olhos limpos de preconceito".

Questionado sobre os efeitos que pode ter na realização da Festa, a posição do partido em relação à invasão da Ucrânia pela Federação Russa, Jerónimo de Sousa chutou para canto. "Esta é uma festa da paz, não é uma festa da guerra". Este é o espaço "de convívio humano, de solidariedade, de tranquilidade, uma obra ímpar mesmo à escala europeia", lamentando que surjam "outras questões laterais, não falando da festa".