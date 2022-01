​Laranja vivo e azul liberal. Um encontro premonitório em Santa Catarina?

À passagem, João Cotrim de Figueiredo recebeu o cumprimento e muitos sorrisos atrás das máscaras laranja. Uns mais anónimos do que outros, outros mais efusivos, como o abraço que o líder da IL deu ao economista Álvaro Santos Almeida, antigo vereador do PSD na Câmara do Porto, depois de ter saído derrotado nas autárquicas de 2017 por Rui Moreira.

Cotrim vestindo informal, de calças de ganga e sapatilhas, Santos Almeida de fato e gravata, falaram por breves segundos e, no meio da música, do rufar dos tambores da arruada laranja e dos gritos dos militantes de ambos os partidos, lá se conseguiram ouvir os votos mútuos de "felicidades" e "boa campanha".



Luís Filipe Menezes com Rui Rio. "As nossas disputas sempre foram dentro de portas"

Foi um dos momentos da tarde: Luís Filipe Menezes, ex-líder do PSD e antigo autarca de Gaia, apareceu ao lado Rui Rio.

"As nossas disputas sempre foram dentro de portas, depois cá fora estamos juntos. É a nossa filosofia e é isso que justifica que o PSD vai ganhar estas eleições, porventura, com uma folga superior àquilo que as sondagens dizem", referiu Menezes que diz não se recordar de uma mobilização assim "há 20 anos ou mais".



"Eu sempre estive ao lado do partido e do presidente do meu partido em todas as eleições, primeiro na campanha para as autárquicas e agora em eleições nacionais", prosseguiu Menezes que chamou, ainda, à atenção para o facto de "ninguém ter ainda visto o António José Seguro ao lado de António Costa".



Uns metros à frente, Paulo Rangel fez o apelo ao voto útil: "é importante que esta mobilização dê um sinal aos portugueses que ainda estão em dúvida, àqueles que ainda podem estar a hesitar entre o PS e o PSD ou, até, entre outros partidos e o PSD que o PSD é o único que está em condições de derrotar António Costa e o PS. Só votando no PSD e em Rui Rio é que pode haver uma mudança em Portugal".



Mas Rui Rio, nem vê-lo. Até que uma outra coluna laranja começou a subir a principal artéria comercial da baixa do Porto, confundindo simpatizantes e jornalistas.



Santa Catarina foi Porto e muito mais



Rui Rio fintou todos e só pôs os pés na rua uns metros à frente do centro comercial de Santa Catarina.

Protegido por uma robusta bolha de segurança de que nem transeuntes nem jornalistas conseguiam aproximar-se, o líder do PSD viu-se em casa, sorriu mais do que noutras arruadas, ouviu as mensagens de incentivo do costume numa rua onde estava o Porto social-democrata, mas muito mais do que isso. Havia cartazes de Barcelos, de Arcos de Valdevez, ouvia-se gente vinda de Guimarães, da Póvoa de Varzim e de outros locais do norte do país.

A arruada fez-se mais curta do que o previsto, mas não menos triunfal. Rio caminhou escassos até à varanda por cima de uma loja de pronto a vestir que, coincidência das coincidências, fica mesmo ao lado da antiga secção do PS da freguesia de Santo Ildefonso.