Cabrita "não deixa imagem satisfatória" e a saída "peca por tardia", dizem Associações

Duas associações ouvidas pela Renascença fazem uma avaliação negativa do percurso de Eduardo Cabrita na pasta da Administração Interna e realçam que, mais do que um novo ministro, é importante que o próximo Governo tenha "uma postura diferente" para resolver os problemas do setor.

O ministro da Administração Interna anunciou nesta sexta-feira a demissão do cargo, em reação ao despacho que acusa o seu motorista de homicídio por negligência.