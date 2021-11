Luísa Salgueiro. Presidente da República “tem sido um obstáculo” à regionalização

O Congresso eletivo da Associação de Municípios está marcado para o fim-de-semana de 11 e 12 de dezembro, pelo que se entende a sua indisponibilidade para falar da sua futura liderança, ainda assim arrisco a perguntar-lhe se foi difícil aceitar este convite?

Hesitei um pouco. Tive que compreender melhor a forma de funcionamento para garantir que não me distrairia de Matosinhos. Fui eleita pelos matosinhenses, tenho dever de servir a minha comunidade e, portanto, tenho toda a disponibilidade para ajudar o trabalho dos municípios todos que são essenciais para o futuro do país, mas não quis garantir que estava em condições de manter a presença no município de Matosinhos.

Hesitei um pouco por isso, mas acho que tenho condições para fazer ambas as coisas, sem dúvida com maior esforço da minha parte, mas estou disponível para esse esforço necessário. Espero que corra tudo bem e, depois das eleições, falaremos sobre a ANMP.

Falemos, então, de Matosinhos. O encerramento da Petrogal é para si assunto fechado, ou partilha da convicção dos trabalhadores de que é possível reativar o projeto?

Eu fiquei surpreendida quando, no dia 20 de dezembro do ano passado, foi tornada publica a decisão de encerramento da refinaria.

Eu tinha reunido com a direção da Galp em outubro, tinham-me dito que iam suspender a atividade, mas não era imaginável que pudessem decidir pelo encerramento.

Partilha da opinião do primeiro-ministro, segundo a qual é preciso dar uma lição à administração da empresa pela sua falta de sensibilidade?

Eu acho que a Galp já percebeu o erro que cometeu. Eu ouvi o novo CEO, Andy Brown, a admitir isso mesmo: que o processo de Matosinhos foi mal conduzido. Acho que houve um grande desrespeito pelos trabalhadores e pelas pessoas.

Curiosamente, foi um ano em que a Galp decidiu distribuir cabazes de Natal pelos funcionários, no dia em que eles souberam que a refinaria ia encerrar. Foi uma total insensibilidade, foi uma total falta de respeito pela comunidade e isso correu muito mal.

Acompanha a situação dos trabalhadores. O que está ou pode fazer a autarquia?

Eu tive a preocupação, durante o período eleitoral, num momento em que a situação dos trabalhadores foi trazida para a primeira linha da discussão da campanha, aliás o dia de encerramento da campanha contou com a presença de líderes partidários à porta da Câmara de Matosinhos e eu tive a preocupação de separar o que era a campanha eleitoral do que se trata do trabalho que a Câmara tem de realizar com estes trabalhadores, não apenas em campanha eleitoral, mas todos os dias.

Portanto, tal como assumi, no primeiro dia após as eleições, nós abrimos o portal para criar o gabinete de apoio aos funcionários da GALP. Nós não tínhamos o contacto de todos diretamente porque até ao dia do despedimento os meus interlocutores eram legalmente os sindicatos. E eu reuni variadíssimas vezes com os sindicatos, no meu gabinete na Câmara. Fiquei aliás muito surpreendida quando ouvi os sindicatos dizerem que havia pouco diálogo comigo.

Está prevista alguma ajuda por parte da autarquia?



A partir do momento em que terminou o contrato de trabalho passei a ter uma interlocução direta com os trabalhadores. Eles inscreveram-se e eu tive na primeira semana após as eleições a primeira reunião com eles. E agora estamos a fazer contacto de trabalho individual. Cada um dos trabalhadores é acompanhado pelo gabinete da Câmara que faz a avaliação individual de cada um deles, o perfil, as intenções, as ambições de cada um... Se quer regressar ao mercado de trabalho, se quer criar a sua própria empresa. E somos nós que estamos a fazer esse acompanhamento personalizado.

Para além disso é evidente que, na fixação das tipologias para o fundo de transição justa que está em curso nós tivemos como preocupação em primeira linha os direitos destes trabalhadores, uma vez que o fundo foi criado para mitigar ou atenuar os impactos das medidas tomadas com o objetivo de descarbonizar a economia... e se há grandes e diretos afetados pelas politicas de descarbonização, ou pelo menos tomadas em nome da descarbonização são os trabalhadores.

E portanto, os primeiros a beneficiarem destes fundos são os trabalhadores e a Câmara de Matosinhos está a fazer um trabalho individual com os trabalhadores que residem no Concelho. Há um conjunto de outros trabalhadores que não residindo no Concelho de Matosinhos, com os quais eu não tenho a mesma relação de legitimidade, nós estamos a trabalhar com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e com as outras entidades para que tenham o mesmo tipo de tratamento porque não queremos segregar os nossos munícipes dos outros.

"Temos tido boa recetividade por parte da Galp, que uma parte daquele terreno, para já estamos numa área de aproximadamente 40 hectares, seja cedido ao espaço público (...) para criar ali um novo pólo de investigação, de ciência na área da energia e do mar."