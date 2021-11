"Reputação intacta". Presidente diz que "um ou dez casos" não são "milhares de militares portugueses"

"Neste dias, as fronteiras de Portugal começam em África. Muitos europeus demoraram a perceber isso. Pensavam que as fronteiras começavam no [Oceano] Atlântico ou no [Mar] Mediterrâneo, ou quando muito no norte de África e não perceberam que as migrações que avançam rapidamente do centro de África para o norte de África e de África para a Europa", alertou ainda o chefe de Estado, relativamente à crise das migrações.