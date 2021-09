Jerónimo rejeita acordos pós-eleitorais com Medina

Há aqui um grande entrave sempre alegado pelo PS que tem sido a posição desfavorável do actual Presidente da República em relação à regionalização.

Sim, mas quem decide é a Assembleia da República, quem decide é a Constituição da República, não é o Presidente da República. Se há uma norma que vigora, que constitui uma necessidade objectiva por parte de muitas regiões afectadas e discriminadas por essa falta de regionalização, é uma questão incompreensível. No interior as desigualdades já não são só sociais, são também territoriais. A verdade é que as pessoas ouvem e algumas até acreditam no PS e no PSD que dizem que estão de acordo com a regionalização e são mais quatro anos perdidos. Isto assim não é sério.

É notório que o secretário-geral do PS e primeiro-ministro mostra uma preferência pelas negociações com o PCP. No debate do estado da Nação isso foi claro, com António Costa a dar conforto a diversas exigências do PCP ou pelo menos a abrir-lhes a porta. Já ouvimos o António Costa falar de mexidas no IRS . Espera ouvi-lo na campanha autárquica falar de pensões também? E de aumentos de salários?

Na discussão dos orçamentos há um posicionamento claro do PCP. Em primeiro lugar, a forma séria como trata estas coisas. Em segundo lugar, mantendo os seus objectivos da valorização do trabalho e dos trabalhadores, a necessidade de desenvolvimento económico, uma outra política que provoque a rutura com esta política de direita que durante décadas nos tem infernizado a vida, não perdemos nem uma oportunidade para melhorar condições de vida incluindo no Orçamento do Estado. Foi essa seriedade que levou a que centenas de milhar de trabalhadores tenham recebido o salário em regime de lay-off, foi o aumento extraordinário das pensões e das reformas de dez euros. Falou aí da questão em concreto dos salários...

...espera que existam de facto mexidas?

Sim, porque é importante. Dou-lhe o exemplo do sector da saúde. Quantos aplausos não demos a esses profissionais? E hoje eles estão confrontados com uma situação de injustiça porque vêem as suas carreiras congeladas, os salários congelados, a necessitarem de um reforço e a verdade é que o governo tarda em dar resposta a esses profissionais. Isto a par da fiscalidade. temos uma visão diferente da direita, não é tanto uma questão de carga fiscal, é uma questão de justiça fiscal. Procuramos a reposição dos escalões do IRS, já vigoraram 10 escalões e depois o PSD e o CDS reduziram drasticamente.

Vão existir mexidas. Conta com isso?

Conto, com base neste critério fundamental de reposição da justiça fiscal, tendo em conta os baixos rendimentos e os rendimentos médios, também, acho que deviam ser considerados, procurando essa justiça fiscal que tarda já há muitos anos.

Como é que tem visto este tabu em torno da sucessão na liderança de António Costa? Pensa que finalmente não é consigo, que finalmente os jornalistas entretêm-se com a sucessão de outro líder à esquerda?

Em relação à situação no PS, como diz o nosso povo, quem sabe da vida do convento é quem lá está dentro, não é? É um problema do PS. Da nossa parte, realizámos um grande congresso, foi encontrada a solução de direção, essa direção atribuiu-me responsabilidades e para procurar responder a essa manifestação clara do meu partido enquanto cá andar é para fazer melhor, com mais força, com determinação, com uma imensa alegria, tendo em conta as causas por que nos batemos.

É um equilíbrio difícil ser adversário político do PS autárquico, em que o PCP discute taco a taco câmaras historicamente importantes para o partido, como na península de Setúbal e por outro lado assumir-se como o parceiro privilegiado do governo PS para as negociações do Orçamento do Estado?

São duas coisas diferentes. O nosso discurso é tão equilibrado que vai para além das questões do Orçamento. Consideramos que existe um problema central na sociedade portuguesa que é a necessidade de romper com este caminho de défices, de destruição do nosso aparelho produtivo, da nossa produção nacional, de injustiça em relação aos salários, aos direitos, a precisar de uma política diferente. E esta é a grande crítica que fazemos ao PS. Citando Jorge Sampaio, há mais vida para além do Orçamento e a nossa visão não tem como meta a questão do Orçamento para 2022. A nossa meta é uma política diferente que resolva os problemas nacionais