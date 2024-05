Câmaras do Porto e de Lisboa não respeitam “Mais Habitação” e dizem não poder fiscalizar sobrelotação de casas

A Câmara do Porto e a Câmara de Lisboa dizem que nada podem fazer em relação à fiscalização de casas sobrelotadas, isto apesar de o programa “Mais Habitação” prever que sejam estas duas entidades a fazê-lo. No entanto, ambas as autarquias entendem que, legalmente, esta responsabilidade é do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), e, por outro lado, sublinham que não podem entrar na casa de um privado sem a sua autorização.

A autarquia de Lisboa chegou mesmo a pedir uma avaliação legal ao Governo das competências que lhe foram passadas.

Recentemente no Porto, os 10 imigrantes atacados por um grupo de atacantes com alegadas motivações racistas viviam juntos numa pequena casa do centro da cidade. Em Lisboa, nos últimos dois anos há registo de incêndios em locais devolutos ou em prédios em que a concentração de pessoas é manifestamente superior à capacidade do espaço - embora a definição, na lei, do que é uma casa sobrelotada não seja clara.

A Câmara Municipal do Porto diz que o decreto-lei do “Mais Habitação” apenas se pode aplicar às habitações municipais, ou seja, quando é o município do Porto o respetivo proprietário. A fiscalização das restantes ficariam nas mãos do IHRU. “Aliás, nem no âmbito de delitos urbanísticos tem sido permitido, por parte dos tribunais, a entrada em habitações”, refere aquele município em respostas escritas à Renascença.

Isto significa que mesmo que haja suspeita de estar em risco a saúde pública, por exemplo, os fiscais camarários não podem forçar a entrada para uma fiscalização.