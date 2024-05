Escravatura, assédio, pais incógnitos. A mulher na fábrica antes do 25 de Abril

Se brincassem, eram multadas ou perdiam subsídio de alimentação

“Éramos umas crianças, havia quem entrasse com 10, 11 anos. Se brincássemos, tínhamos uma multa ou tiravam-nos o subsídio de alimentação. Não era brincadeira. Ou seja, dos sete e meio que ganhávamos, já não levávamos quase nada”, denuncia Fernanda Costa, relembrando a rotina que passou a ter aos 14 anos.

“Eu vinha para a fábrica, saía de casa às cinco da manhã. Nós picávamos o cartão, tínhamos de picar um bocadinho antes das seis horas. E íamos para o nosso posto de trabalho. Por muitos anos, muitos anos, estive sempre neste posto de trabalho. Sempre nos cortes, sempre. Já éramos uma família que ali estava. Entrámos para lá criança. Depois, a nossa juventude, depois começámos a namorar, casámos. E fomos ficando. E quando saímos, já saímos um bocadinho do meio dia para a noite”, ironiza.

Do dia para a noite, Zélia Amaral, 67 anos, de São Martinho, passou dos 13 anos da infância para a vida adulta, ao entrar na Fábrica Vodratex, no concelho de Seia. Tem nas mãos, toda a documentação que lhe foi entregue ao integrar a fábrica. “Trabalhei desde os 13 até aos 42, altura em que fechou a Vodratex. Este documento era de quando íamos ao médico. E tenho aqui as consultas todas de irmos ao médico. Tudo aqui marcado. E do meu trabalho de cerzideira davam-me bom, bom, bom, bom. Não tenho outras fotografias, só estas dos cartões de trabalhadora. Lá não deixavam tirar fotografias. Aquilo era uma repressão. Cuidado com eles. Cuidado com quem mandava, não era o patrão, eram os mestres e os encarregados”, considera a operária fabril.

Zélia ainda guarda a primeira cédula profissional, assim como o boletim dos exames médicos que teve de realizar para que com 13 apenas e a 4ª classe, começasse a trabalhar na fábrica de lanifícios, com uma rotina exigente.

“Faziam-se lá três turnos. Um das seis e meia às três. Outro das três e meia às onze e meia. Uma semana era um de manhã, outra semana era um de tarde. E outro das oito às cinco e também à meia noite, sempre a trabalhar”, descreve Zélia, insistindo nos maus tratos que recebia dos mestres.

“Os mestres refilavam muito connosco. Nós éramos umas crianças. Eu fui para lá com 13 anos, fui para as ‘metedeiras’ e às vezes tínhamos de acartar os cortes de um lado para o outro. Nós íamos com o corte às costas, aqui assim no ombro. E os senhores mestres iam com um papel ao lado, mais velhos do que nós”, descreve.

“Tínhamos meia hora para o almoço, íamos às seis da manhã. Eu vinha a pé de São Martinho para Vodra. Quer chovesse, quer nevasse. Chegávamos lá todas molhadas, tínhamos de nos enxugar como podíamos, com outros farrapos que para lá andavam perdidos. Mas muita coisa que lá acontecia, eram os mestres que não respeitavam as crianças que iam para lá. E nós éramos umas crianças com 13 anos. E então a gente nem podia com os cortes. Nem podia com os cortes”, salienta, explicando o ofício.

“Quando a fazenda era tecida, e às vezes ficavam aquelas falhas, porque ali tinha muitos arames, a metedeira metia os fios que ficavam nessas falhas. Tinha o urdido, que era ao comprido, e tinha a trama, que era a atravessar. E nós, com uma agulha, não era uma agulha qualquer, era uma agulha especial, com dedal, metíamos aquele fio”, exemplifica com o material que ainda guarda até hoje. Zélia Amaral recebia de ordenado quatro contos e entregava aos seus pais.

“Os meus pais trabalhavam no campo, cada um com a sua junta de bois. E nós, porque o campo não dava nada, para governar seis filhos, a nossa féria é que ajudava”, relata sobre a sua infância na fábrica.