Submarino Arpão em missão inédita no Ártico para controlar navios russos

O submarino Arpão, da Marinha portuguesa, está prestes a escrever mais uma página na história da navegação portuguesa no fundo dos mares. Depois da mais longa viagem no ano passado até à África do Sul, com passagem pelo Brasil, inicia esta quarta-feira uma missão até às águas geladas do norte do Atlântico, onde vai participar durante dois meses (de 3 de abril a 19 de junho) na Operação "Brilliant Shield" da NATO.

O comandante da Esquadrilha de Subsuperfície, Batista Pereira, explica que esta é uma missão da NATO que tem por objetivo fazer o acompanhamento de navios e submarinos não NATO no Atlântico Norte, com o objetivo de “provocar no opositor [Rússia] a enorme vontade de não interferir. A dissuasão é o caminho para a paz”.



“Se olharmos para esta área, os navios não NATO desaguam numa linha que une a Gronelândia e a Islândia ao Reino Unido, e quem passa essa linha vem desaguar a norte do arquipélago dos Açores. É, obviamente, muito importante para Portugal disponibilizar meios da Marinha para ajudar a Aliança Atlântica no patrulhamento desta área estratégica”, afirma o comandante Batista Pereira.