"Perdi a esperança, são todos iguais". Professores sem expetativas quanto ao novo Governo

Só que, para esta docente, essa é uma pequena parte de um problema maior e bem mais complexo: “há hoje um facilitismo a que a escola pública se permite e, por isso entramos num marasmo que vai impedir a escola pública de ser o elevador social”.

O problema, diz, é a falta de conhecimento da realidade que leva a que muitas decisões sejam tomadas em gabinete e sem qualquer noção da realidade para lá das quatro paredes do ministério.

Contornar isso teria, necessariamente, de significar visitas de trabalho periódicas ao parque escolar, “um pouco à semelhança do que Mário Soares fez com as suas presidências abertas", transpondo o modelo para a agenda dos ministros da Educação, para que vão ao terreno com frequência para conhecer a realidade, "mas sem o show off”.

Caso contrário, “as reuniões dão em zero e, depois, estabelecem-se prioridades completamente absurdas”.

Exemplo disso, diz, é a recente autorização de 6,5 milhões de euros de despesa para que as escolas possam adquirir computadores novos, como forma de resolver a crise do parque tecnológico dos estabelecimentos do ensino público.

Mas será que resolve? “Isto foi pensado nas provas de aferição que vão ser em maio mas, em boa verdade, estamos quase em abril”, argumenta a professora.

Quando o terceiro período de aulas arrancar, já haverá um novo Governo e, com ele, um novo ministro da Educação, só que “o programa da AD tem uma série de medidas com as quais eu não concordo”.

“Começa logo com a monodocência até ao sexto ano; depois, o caso dos cheques ensino em que cada pai, cada família organiza-se e escolhe a escola que entender. Isto funcionava se todos estivessem em pé de igualdade”.

Como assim? “As escolas que têm uma população socioeconómica desfavorável e não têm resultados positivos, não têm reforço de recursos humanos. Pelo contrário, retiram-se recursos humanos, como se fosse um castigo… como se fosse possível fazer-se omeletes sem ovos”.

Maria Clara Silva, docente de História e Geografia de Portugal, diz só ver um ponto positivo no programa eleitoral do Governo que está prestes a iniciar funções: “o regresso a provas ou exames no quarto e sexto anos. Isso sim, seria positivo”.