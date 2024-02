Faltam professores, chumbos aumentaram. Conselho Nacional de Educação defende fim do 2.º ciclo

O número de chumbos a subir, mais alunos estrangeiros e a falta de professores são três dos aspetos que sobressaem no relatório “Estado da Educação 2022”, divulgado esta terça-feira pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), e que mostra uma inversão da tendência descendente na taxa de retenção no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário, mostrando os efeitos da pandemia da covid-19. Entre várias propostas, o órgão consultivo do Ministério da Educação defende o fim do 2.º ciclo.

Depois de vários anos consecutivos de descida, os números do ano letivo 2021/22 mostram uma subida da taxa de retenção para os 8,6% no ensino secundário - era de 8,3% no ano anterior - e de 4,5% no terceiro ciclo - era de 4,3% em 2020/21.

Esta é uma subida “residual”, mas que mostra as dificuldades dos alunos, especialmente daqueles que têm mais dificuldades económicas, na opinião do presidente do CNE, Domingos Fernandes.

“Os alunos que estamos agora a falar, sobretudo os do terceiro ciclo, provavelmente tiveram uma diversidade de situações, num certo afastamento da escola durante o período da pandemia”, considera, em declarações à Renascença.