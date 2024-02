Entrudo Chocalheiro. Vêm aí dias de muita animação com os caretos de Podence

A aldeia de Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, com pouco mais de 200 habitantes, transforma-se, por estes dias, tornando-se pequena para acolher tantos visitantes. Ali chega gente de todo o país e até do estrangeiro para o “Entrudo Chocalheiro”.

Os homens que podem correr e saltar vestem fatos de caretos, feitos de lã, em tons de amarelo, verde e vermelho, e juntam-se em grupos por tudo que é sítio. São os caretos.

Irrompem frenéticos pelo meio do povo, com ruidosos chocalhos presos à cintura. Apoiados em pau de madeira de freixo ou castanheiro, que lhes serve de apoio quando saltam, não dão sossego a ninguém: afastam os homens e chocalham as mulheres.

O chocalhar consiste numa dança em que o careto agarra a mulher e abana a anca, batendo nesta com os chocalhos que traz à cintura.

A tradição que é Património Cultural Imaterial da UNESCO desde dezembro de 2019, arranca este sábado e prolonga-se até terça-feira, com mais de 40 iniciativas em cartaz.

O Desfile Noturno em Macedo de Cavaleiros, dia 10, às 21h30, o Pregão Casamenteiro, dia 12, às 21h30, a Noite da Máscara Mágica com Desfile Enigmático, dia 12, às 22h00, ou o Desfile de Marafonas, dia 13, às 16h00, são alguns dos momentos do programa do Entrudo Chocalheiro de 2024, que tem o seu ponto alto na Queima do Entrudo, dia 13, às 17h30, na Eira do Careto.