Agricultores: “Não aguentamos mais, isto já é o grito de desespero”

Uma espécie de centopeia mecânico-agrícola, com perto de um quilómetro de comprimento, bloqueou, esta quinta-feira, por volta das seis da manhã, a circulação na A25, junto à área de serviço do Alto do Leomil.

Conforme anunciado, os agricultores da Beira Baixa, associados ao protesto do Movimento Civil para a Agricultura (MAC), aparcaram mais de duzentos tratores, atrelados com lenha ou fardos de palha, carrinhas todo-o-terreno e máquinas agrícolas, em ambos lados da via da autoestrada que dá acesso à fronteira de Vilar Formoso. Reclamam o direito à alimentação adequada, condições justas e a valorização da sua atividade.

O bloqueio deu-se ainda com a noite cerrada, e foi acompanhado por um destacamento da GNR. Apesar de ontem o Governo, num acordo de última hora firmado com a Confederação de Agricultores de Portugal (CAP), ter revertido alguns dos cortes anunciados nos apoios aos agricultores, o MAC avançou à mesma com o protesto.

É ainda incerto quando irá terminar. Agricultores ouvidos pela Renascença prometem ficar dias, semanas, se necessário. Desafiam até a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, a vir ao terreno.